Zwei Tote nach Schüssen an US-Universität Brown

Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Nach Schüssen an der Universität wurden zwei Menschen getötet
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, SCOTT EISEN
Bei Schüssen am Samstag an der US-Universität Brown, einer renommierten "Ivy-League"-Hochschule in Rhode Island, wurden zwei Menschen getötet und acht Personen schwer verletzt, wie Brett Smiley, der Bürgermeister von Providence, Rhode Island, mitteilte. Die Polizei suche noch nach dem Täter. Die Hintergründe der Schüsse an der Universität blieben zunächst noch unklar.

Die Brown University hatte zuvor mitgeteilt, dass es infolge von Schüssen mehrere Opfer gebe. Zunächst hatte es am Samstag (Ortszeit) Berichte gegeben, dass der Schütze gefasst worden sei. Auch US-Präsident Donald Trump hatte dies auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, das stellte sich aber als falsch heraus.

"Die Ermittlungen dauern an, und wir fordern die Menschen auf, in ihren Unterkünften zu bleiben", sagte Kristy DosReis, eine Sprecherin der Stadt Providence. US-Justizministerin Pam Bondi schrieb im Onlinedienst X, dass die Bundespolizei Federal Bureau of Investigation (FBI) und andere US-Bundesbeamte vor Ort seien. Die südlich von Boston gelegene Stadt Providence hat rund 200.000 Einwohner und ist die Hauptstadt des US-Bundesstaats Rhode Island.

