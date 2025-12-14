Zwei Tote nach Schüssen an US-Universität Brown

Die Brown University hatte zuvor mitgeteilt, dass es infolge von Schüssen mehrere Opfer gebe. Zunächst hatte es am Samstag (Ortszeit) Berichte gegeben, dass der Schütze gefasst worden sei. Auch US-Präsident Donald Trump hatte dies auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, das stellte sich aber als falsch heraus.

"Die Ermittlungen dauern an, und wir fordern die Menschen auf, in ihren Unterkünften zu bleiben", sagte Kristy DosReis, eine Sprecherin der Stadt Providence. US-Justizministerin Pam Bondi schrieb im Onlinedienst X, dass die Bundespolizei Federal Bureau of Investigation (FBI) und andere US-Bundesbeamte vor Ort seien. Die südlich von Boston gelegene Stadt Providence hat rund 200.000 Einwohner und ist die Hauptstadt des US-Bundesstaats Rhode Island.