News Logo
ABO

Helene Fischer kann unbehelligt zum Weihnachtsmarkt gehen

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
©APA, dpa, Monika Skolimowska
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Musikstar Helene Fischer ("Atemlos") kann trotz ihrer großen Bekanntheit mitunter unbehelligt Weihnachtsmärkte besuchen. "Mit Umsicht und dem richtigen Timing" gebe es dafür eine Chance, sagte die 41-Jährige der "Kölnischen Rundschau". Über Weihnachtsmärkte äußerte sie sich überdies positiv. Sie seien für sie eine Mischung aus "Tradition und Leichtigkeit", sagte Fischer.

von

"Weihnachtsmärkte sind wie kleine Bühnen des Lebens. Es gibt den Trubel, den Lärm, die Lichter – und gleichzeitig diese stillen Augenblicke: ein Lachen, ein vertrauter Duft, ein unerwarteter Moment der Freude", sagte sie. "Es kommt sehr darauf an, wo man hinschaut." Die Sängerin zählt zu Deutschlands größten Musikstars. Im Sommer hat sie die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht. Im Jahr 2026 will sie auf eine große Open-Air-Tour gehen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Blutzucker-Kontrolle als Routine
Technik
Blutzucker normalisiert - Herzinfarktgefahr halbiert
"Größte Herausforderung seit der Corona-Pandemie"
Politik
"Beispiellose" Grippe-Welle in Großbritannien
Taucher erkundeten die Struktur
Technik
7.000 Jahre alte Mauer im Atlantik entdeckt
Als wohltuend empfindet manch einer auch Einreibungen mit Menthol
Gesundheit
Bei Husten sollte man Anstrengung möglichst vermeiden
"Froh, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe"
Schlagzeilen
US-Schauspielerin Lili Reinhart spricht über Endometriose
Den Zucker- und Fettanteil in Milchschokolade sollte man mitdenken
Gesundheit
Schokolade in Maßen ist gesund für das Herz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER