Helene Fischer kann unbehelligt zum Weihnachtsmarkt gehen

"Weihnachtsmärkte sind wie kleine Bühnen des Lebens. Es gibt den Trubel, den Lärm, die Lichter – und gleichzeitig diese stillen Augenblicke: ein Lachen, ein vertrauter Duft, ein unerwarteter Moment der Freude", sagte sie. "Es kommt sehr darauf an, wo man hinschaut." Die Sängerin zählt zu Deutschlands größten Musikstars. Im Sommer hat sie die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht. Im Jahr 2026 will sie auf eine große Open-Air-Tour gehen.