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Gefahr Kälteschock: Warum langsames Abkühlen wichtig ist

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++ ARCHIVBILD ++ Wer sich zu schnell abkühlt, belastet sein Herz-Kreislauf-System
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30 Grad und mehr, die Sonne brennt - ab ins Wasser? Ja bitte, aber langsam, lautet der Rat der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Denn wer sich zu schnell abkühlt, belastet sein Herz-Kreislauf-System. Besonders ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen sind gefährdet. Blutgefäße ziehen sich zusammen, der Blutdruck kann in die Höhe schießen. Schlimmstenfalls droht Bewusstlosigkeit, die im Wasser besonders gefährlich werden kann.

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Und nicht nur Schwimmer sollten vorsichtig sein. Auch wer mit einem Gefährt auf dem Wasser unterwegs ist, sorgt besser vor. Denn auch wer etwa von einem Stand-Up-Paddelbrett oder einem Boot ins Wasser fällt, könnte vom plötzlichen Temperaturunterschied einen Kälteschock bekommen. Daher der DLRG-Rat: Rettungsweste tragen.

Durch das langsame Abkühlen vor dem Baden kann der Körper sich anpassen und wird nicht so stark belastet. Hinzu kommt: Trotz der Hitze vielerorts sind die Gewässer nicht durchgehend warm. Unter der oberen warmen Schicht kann es plötzlich wieder sehr kalt werden.

MESSEL - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 25.7.2019) - FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Andreas Arnold/Andreas Arnold

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