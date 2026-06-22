Gefahr Kälteschock: Warum langsames Abkühlen wichtig ist

Und nicht nur Schwimmer sollten vorsichtig sein. Auch wer mit einem Gefährt auf dem Wasser unterwegs ist, sorgt besser vor. Denn auch wer etwa von einem Stand-Up-Paddelbrett oder einem Boot ins Wasser fällt, könnte vom plötzlichen Temperaturunterschied einen Kälteschock bekommen. Daher der DLRG-Rat: Rettungsweste tragen.

Durch das langsame Abkühlen vor dem Baden kann der Körper sich anpassen und wird nicht so stark belastet. Hinzu kommt: Trotz der Hitze vielerorts sind die Gewässer nicht durchgehend warm. Unter der oberen warmen Schicht kann es plötzlich wieder sehr kalt werden.