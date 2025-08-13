Liebes Leben: Ab in die Friendzone

Was einer Liebe auf den ersten Blick schon bald den Kragen kostet, sehen wir uns gleich noch genauer an. Seien wir uns zunächst einmal ehrlich: romantisch ist es doch. Und hat, obwohl die beiden daran Beteiligten sich ja eigentlich so gar nicht kennen, Magie. Sobald diese Magie aufhört, war alles nur Projektion? Tina ist es, die anschließend damit hadert, sich einkochen lassen und so viel umsonst investiert zu haben.

Und Edwin? Scheint ganz rund damit zu sein, sie sich jetzt als Freundin zu erhalten. Wohlgemerkt als eine, nicht als: seine Freundin. Dabei hätte er vom Fleck weg, ja, richtig gehört, mit Tina zusammenleben wollen. Hier nun die wichtigsten Ursachen, weshalb Liebe urplötzlich zur Freundschaft schrumpft. Und weshalb es andersherum gesünder ist, erfahren Sie am Ende.