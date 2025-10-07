News Logo
ABO

Fitter durch Seilspringen: Expertin erklärt, wie es geht

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Seilspringen weckt nostalgische Gefühle und es hält einen auch fit
©APA, dpa, gms, Christin Klose
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Eins und zwei und drei und vier: Wer das Springseil schwingen lässt, ist gefühlt wieder acht Jahre alt - nur dabei vielleicht weniger leichtfüßig. Dennoch: Was früher ein guter Pausenfüller war, kann heute ein gutes Work-out sein. Gut möglich, dass nicht einmal der innere Schweinehund dazwischenfunkt. Denn Seilspringen ist niedrigschwellig, braucht nur wenig Equipment, Platz und Zeit.

von

"Schon wenige Minuten Seilspringen bringen Kreislauf und Stoffwechsel in Schwung", so die Sport- und Gymnastiklehrerin Elisabeth Graser. Konkret hat Seilspringen diese Effekte:

In einigen Fällen ist es jedoch eine gute Idee, sich vor dem ersten Sprung grünes Licht von Arzt oder Ärztin zu holen. Das gilt etwa bei Gelenkproblemen, starkem Übergewicht oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so Graser.

1. Die richtige Seillänge ermitteln: Entscheidend ist die Körpergröße. Elisabeth Grasers Tipp: Mit beiden Füßen mittig auf das Seil stellen. Reichen die Griffe bis etwa unter die Achseln, passt die Länge.

2. Die richtige Technik üben: Wer losspringt, sollte darauf achten, dass die Ellbogen dicht am Körper bleiben. "Das Seil locker aus den Handgelenken bewegen, nur wenige Zentimeter hoch springen und ausschließlich auf den Fußballen landen", beschreibt Graser die richtige Technik. Die Knie bleiben dabei leicht gebeugt - das federt die Stöße ab und schont die Gelenke. Apropos Abfedern: Am besten trägt man beim Seilspringen Sportschuhe, die im Vorfußbereich gut dämpfen.

3. Mit wenigen Minuten Training starten: "Wer seit der Kindheit kein Seil mehr in der Hand hatte, sollte den Einstieg bewusst langsam gestalten", rät die Expertin. Für Gelenke, Sehnen und Bänder kann die Belastung durchs Seilspringen nämlich anfangs ungewohnt sein. Wer einsteigt, peilt am besten zwei bis fünf Minuten reine Sprungzeit an, aufgeteilt in kleine Intervalle. Nach und nach kann man die Sprungzeit hochschrauben.

4. Geduldig bleiben: Ständig verfängt sich der Fuß? Das ist ganz normal. "Es dauert nicht selten mehrere Einheiten, bis längere Sequenzen ohne ein Hängenbleiben im Seil gelingen", so Graser. Der klassische Grundsprung mit beiden Beinen klappt endlich? Dann kann man Variationen einbauen, wie "Kicks nach vorne, Sprünge seitlich oder einbeinige Varianten", so die Expertin. Oder man zieht das Tempo an, um einen neuen Trainingsreiz zu setzen.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Das Bild darf nicht in einem das Model diffamierenden Zusammenhang verwendet werden. || Modellfreigabe vorhanden

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
"freii" bietet Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen
Technik
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Taylor Swift findet das All gruselig
News
Taylor Swift will niemals ins All fliegen
Auch Spitzensportler schätzen die Hänge in Madonna die Campiglio
Reisen & Freizeit
Obergrenze für Skifahrer in Madonna di Campiglio
Als Bezugsperson da sein, wenn man gebraucht wird - so geht es
Gesundheit
Was Kinder in unsicheren Zeiten stark macht
Auf der Insel Magdalena leben die Magellanpinguine
Reisen & Freizeit
Auf Expeditionskreuzfahrt am Ende der Welt: Kap Hoorn ruft
Weizenbrot kann im Römertopf gebacken werden
Gesundheit
Selbst gezüchtet: Brotbacken mit dem eigenen Sauerteig
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER