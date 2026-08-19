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Feige ganz elegant - als Feigen-Ziegenkäse-Tartelettes

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Die Tartelettes mit Pinienkernen bestreuen und mit Thymian dekorieren
©APA, dpa-tmn, Wolfgang Schardt
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Kalorienarm, voll wertvoller Inhaltsstoffe und verführerisch süß - schon in der Antike setzten die Menschen auf Feigen, um Gesundheit, Energie und Schönheit zu erhalten. Dass nicht nur die Früchte des Feigenbaums viel zu bieten haben, verrät Anne-Katrin Weber in ihrem Buch "Meine grüne französische Bistro-Küche" und ziert ihre Feigen-Ziegenkäse-Tartelettes mit grasgrünem Feigenblätteröl. So lassen sich die kompletten Mini-Flachkuchen zubereiten:

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Für das Feigenblätteröl:

Für den Mürbeteig:

Für den Belag:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Wolfgang Schardt/Wolfgang Schardt

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