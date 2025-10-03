Eierschwammerl besser unverpackt kaufen

©APA, dpa, gms, Franziska Gabbert
Beim Kauf von Eierschwammerln sollten Konsumenten die Ware immer genauer untersuchen. Das gilt insbesondere für Eierschwammerl, die unter einer perforierten Folie verpackt sind. Denn unter der Folie kann sich Kondenswasser bilden. Durch die Feuchtigkeit können die Schwammerln mit der Zeit feucht, schleimig und schimmelig werden.
Schleimige oder feuchte Pilze sollte man besser nicht mehr essen. Auch wenn die Pilze schwarze Stellen oder weiße Schimmelspuren aufweisen, sind sie nicht mehr für den Verzehr geeignet. Verdorbene Pilze können Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Fieber auslösen. Deshalb raten Konsumentenschützer, statt verpackter Körbchen lieber lose Ware zu kaufen. Idealerweise riechen die Eierschwammerl aromatisch, sind fest und saftig sowie prallgelb.
