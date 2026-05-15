Der Sahnespender-Trick: Vermasselte Sauce hollandaise retten

Daniel Behrendt, Spitzengastronom und Küchenchef im Waldorf Astoria Berlin, weiß, wie sich der Fauxpas nahezu ungeschehen machen lässt:

1. "Zuerst etwas Sahne schaumig aufkochen und vom Herd nehmen. Rasch die vermeintlich vermasselte Hollandaise dazugeben und mit dem Schneebesen kräftig durchschlagen."

2. Jetzt kommt der eigentliche Trick: Die noch warme Masse in einen Sahnesyphon, auch Sahnespender genannt (ab 35 Euro aufwärts), füllen und per Knopfdruck aktivieren. "Schon hat sie sich wieder gefangen", verspricht der Gourmetkoch. Keine Klümpchen mehr! "Das bisschen Sahne schmeckt man auch kaum." Einfach wie gewünscht verwenden.