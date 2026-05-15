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Der Sahnespender-Trick: Vermasselte Sauce hollandaise retten

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++ ARCHIVBILD ++ Vermasselte Sauce hollandaise? Da hilft der Syphon-Trick
©APA, dpa, GMS, Jens Kalaene
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Zu heiß, zu hektisch, falsch aufgeschlagen, kurz nicht aufgepasst: Schon entpuppt sich die erhoffte Sauce hollandaise als Sauce "Horrordise". Was tun mit dem geronnenen Drama aus Eiern und Butter? In den Ausguss schütten? Was für eine Lebensmittelverschwendung! Die gute Nachricht: Rettung ist möglich.

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Daniel Behrendt, Spitzengastronom und Küchenchef im Waldorf Astoria Berlin, weiß, wie sich der Fauxpas nahezu ungeschehen machen lässt:

1. "Zuerst etwas Sahne schaumig aufkochen und vom Herd nehmen. Rasch die vermeintlich vermasselte Hollandaise dazugeben und mit dem Schneebesen kräftig durchschlagen."

2. Jetzt kommt der eigentliche Trick: Die noch warme Masse in einen Sahnesyphon, auch Sahnespender genannt (ab 35 Euro aufwärts), füllen und per Knopfdruck aktivieren. "Schon hat sie sich wieder gefangen", verspricht der Gourmetkoch. Keine Klümpchen mehr! "Das bisschen Sahne schmeckt man auch kaum." Einfach wie gewünscht verwenden.

BERLIN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 28.2.2024) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Jens Kalaene/Jens Kalaene

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