Das "Brickerl" wird in Österreich knapp

Unter Eisherstellern gilt eine einfache Faustregel: Klettert das Thermometer über 30 Grad Celsius, steigt auch der Eisabsatz um rund 30 Prozent. "Die aktuelle Hitzewelle hat die Nachfrage jedoch auf ein Niveau gehoben, das selbst die ambitionierten Erwartungen von Eskimo übertroffen hat", sagte Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin der Eskimo-Muttergesellschaft The Magnum Ice Cream Company (TMICC) Austria.

Ein besonderer Stellenwert kam in dieser außergewöhnlichen Nachfragesituation dem "Brickerl" zu. Hier traf das hitzebedingte Nachfrage-Plus zusätzlich noch auf die große Begeisterung der Österreicherinnen und Österreicher über die Wiedereinführung des Klassikers. "Dadurch kann es bei der Impulsvariante - also dem einzeln verkauften 'Brickerl' - vorübergehend zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit kommen. Nach aktuellem Stand wird sich diese Situation voraussichtlich bis August entspannen", hieß es in einer Aussendung. Die Vorratspackung für zu Hause ist weiterhin im Lebensmittelhandel erhältlich. Aufgrund des großen Zuspruchs wird das Eis übrigens auch 2027 fixer Bestandteil des Eskimo-Sortiments bleiben.

Neben dem "Brickerl" waren besonders Wassereissorten wie "Twinni" und "Jolly" begehrt. "Von all diesen Klassikern wurde in diesem Zeitraum doppelt so viel wie an normalen Sommertagen verkauft - und das längst nicht nur in Freibädern oder an Badeseen", hieß es in einer Aussendung.

Auch hier führte die Kombination aus Höchsttemperaturen und der damit einher gehenden enormen Nachfrage dazu, dass einzelne Produkte regional oder zeitweise nicht überall verfügbar sind. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Verkaufsstellen bestmöglich zu versorgen. Gleichzeitig freut uns die große Begeisterung für unsere Marken und Produkte sehr", so Huber-Schallmeiner.