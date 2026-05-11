ChatGPT warnt Vertrauensperson bei Suizidgefahr

Wer mindestens 18 Jahre alt ist, kann über diese Funktion eine Person bestimmen, der sie vertraut. Das kann ein Freund, ein Familienmitglied oder eine sonstige Bezugsperson sein. Damit "Trusted Contact" greift, müssen Nutzer oder Nutzerin aktiv jemanden benennen - und die Vertrauensperson muss die Einladung annehmen.

Erkennt das automatische System dann bei einem KI-Chat entsprechende Gefährdungssignale, wird zuerst der oder die Chattende darauf hingewiesen, dass ChatGPT die Vertrauensperson benachrichtigen könnte. Es wird ermutigt, sich doch selbst an diesen Menschen zu wenden.

Ab dann übernehmen speziell geschulte Personen, heißt es von dem Unternehmen. Bei ernsthaften Sicherheitsbedenken informieren sie die Vertrauensperson per E-Mail, SMS oder In-App-Benachrichtigung. Diese Nachricht enthält aber keine Details, sondern ist nur allgemein und ermuntert die Vertrauensperson, sich einzuklinken.

Benutzer oder Benutzerin können laut OpenAI jederzeit die "Trusted Contact"-Funktion aus den Einstellungen entfernen oder sie bearbeiten. Ebenso könne die Vertrauensperson das Ganze beenden. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass das Feature keine professionelle Hilfe ersetzen kann oder soll.

Im Herbst letzten Jahres hatte OpenAI mitgeteilt, dass innerhalb einer Woche rund 0,15 Prozent der Nutzer KI-Gespräche geführt hätten, die eindeutige Hinweise auf mögliche Suizidabsichten oder -planungen enthalten hätten.