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Bei Laktose-Intoleranz auf Kalzium achten

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Nicht nur Milchprodukte liefern Kalzium, auch Fenchel ist kalziumreich
©APA, dpa, GMS, Robert Günther
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Wer Laktose nicht verträgt, sollte besonders auf seine Kalzium-Zufuhr achten. Denn die läuft hauptsächlich über Milchprodukte. Es gibt aber auch andere Nahrungsmittel, die Kalzium liefern können. Mineralwasser etwa, zumindest wenn der Kalziumgehalt bei mindestens 500 mg je 100 ml liegt.

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Fenchel und Spinat sind laut Ernährungsexperten ebenfalls kalziumreich, genau wie Mandeln und Sesam. Menschen mit Laktose-Intoleranz müssen nicht auf jedes Milchprodukt verzichten: Wenn ein Käse reift, wird der für Betroffene unverträgliche Milchzucker abgebaut. Hartkäse und viele Schnittkäse-Sorten können sie daher oft gut essen. Auch Butter ist laktosearm.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Robert Günther/Robert Günther

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