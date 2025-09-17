Altersdepression: Das unsichtbare Leiden

Das Bild vom Altern ist in unserer Gesellschaft ein ambivalentes: Einerseits dominieren Vorstellungen von mehr Gelassenheit und wohlverdientem Ruhestand, auf der anderen Seite ist der Übergang in diesen neuen Lebensabschnitt für viele Menschen herausfordernd und geprägt von Einsamkeit, Rückzug, körperlichen Veränderungen, Verlustängsten und dem Gefühl, nicht mehr relevant zu sein.

Oftmals verbirgt sich hinter solchen Gefühlen aber nicht bloß „das Alter“, sondern eine ausgewachsene Altersdepression, die im schlimmsten Fall Suizid zur Folge haben kann, wie der Fall von Trigema-Chef Wolfgang Grupp verdeutlichte. Der ehemalige deutsche Unternehmer hatte im Juli in einem Statement einen Suizidversuch öffentlich gemacht und damit die Debatte über Altersdepression angeregt. Der Fall verdeutlicht, wie wichtig Aufklärung, Entstigmatisierung, Prävention und frühzeitige Therapie sind.