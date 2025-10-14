Liebes Leben: Die Rollenverteilung in einer Beziehung

Es können noch mehr oder weniger Anteile aufgestellt werden. Wichtig ist, am Ende wie bei einem Unternehmen zu schauen, wer in dieser „Kerstin GmbH“ das Sagen hat.

Zum Zeitpunkt ihrer Psychotherapie war der Anteil, der für eine Essstörung stand, gemeinsam mit der „Inneren Kritikerin“ und dem etwas ausgearteten „Inneren Kind“ in der kollegialen Führung. Kerstin lebte andere Anteile ihrer Persönlichkeit, wie „die Sportliche“, „die Musische“ oder „die Globetrotterin“, sowie „die Soziale“ anscheinend gar nicht mehr aus.

Wann sind Sie zum letzten Mal Rad gefahren, ohne wohin zu müssen? Wann haben Sie zuletzt mit mehr als 20 Personen privat ausgelassen gefeiert? Wann waren Sie zuletzt länger als zwei Stunden in der Natur – einfach nur so? Schauen Sie mal, wie Sie Ihre Persönlichkeitsanteile benennen würden und ob hier alle Bedürfnisse überhaupt noch gesehen werden. Und zwar zuallererst von Ihnen selbst und dann erst von Ihrem Gegenüber.