Michael Strugl: „Ich kenne keine Entscheidung, die nur Vorteile hat“

Die Kritik lautet oft, Einsprüche von NGOs würden alles verzögern. Aber die Bürokratie und fehlende Projektunterlagen tun das ihrige.

Das ist schon richtig. Wir brauchen einfachere Rahmenbedingungen. Gesetze, die so klar sind, dass man sie auch umsetzen kann. Ich habe größtes Verständnis für die Interessen Betroffener, aber es gibt mittlerweile eine Spezialisierung auf die Verhinderung von Projekten, mit Prozessfinanzierern im Hintergrund. Das ist ein eigenes Geschäftsmodell geworden für Anwälte und Gutachter. Wir treffen bei jedem Projekt, ob das ein Windparkprojekt in Oberösterreich ist oder ein Wasserkraftprojekt in Salzburg, dieselben Leute. Das können nicht immer dieselben Betroffenen sein. Daher ist es wichtig, Verfahren zu konzentrieren und Fristen zu setzen.

Die Politik soll ein berechtigtes öffentliches Interesse beim Ausbau erneuerbarer Energie gesetzlich festlegen, das in Genehmigungsverfahren wirken soll. Wo ist der Grat zwischen Ausbau-Interesse und Interessen des Naturschutzes?

Das ist überhaupt nicht schwierig. Auch ein Unternehmen muss bei seinen Entscheidungen Vor- und Nachteile abwägen. Ich kenne keine Entscheidung, die nur Vorteile hat. So muss das auch die Politik machen. Zu sagen, das soll ein Richter entscheiden oder irgendein Gutachter, das führt zu diesen Verzögerungen.

Sie wünschen sich also mehr Mut?

Politik heißt entscheiden, und ich werde nicht jeden Tag von allen Applaus bekommen. Wenn ich das will, bin ich in der Politik fehl am Platz.

Mittlerweile kommt Widerstand gegen Windparks nicht mehr nur von Anrainern, sondern von der Politik, namentlich der FPÖ, selbst. Die Auswirkungen sieht man in Oberösterreich und Kärnten.

Natürlich gibt es auch Populismus in dieser Debatte. Das heißt, dass die Debatte nicht immer sachlich verläuft. Ich sage nicht, dass es leicht ist für die Politik. Ich war selbst Politiker und weiß, wie sich das anfühlt, in Bürgerversammlungen für Stromleitungen zu argumentieren. Aber es gilt Entscheidungen zu treffen, auch wenn es Kritik gibt.

Interessant, dass Sie und andere zwar den Grünen Ideologie bei deren Energiepolitik vorwerfen, die FPÖ aber außen vor lassen.

Ich würde mir wünschen, dass wir von dieser ideologischen und populistischen Debatte wegkommen, hin zu einer faktenbasierten und sachlichen Diskussion. Wir brauchen einen rot-weiß-roten Schulterschluss, es müssen alle an einem Strang ziehen – in die gleiche Richtung.