„Wienerwald“: Europas einst größte Restaurantkette ist pleite

„Wienerwald“ war einst die größte Restaurantkette Europas. Gegründet 1955 von Friedrich Jahn in München legte das Unternehmen vor allem in den 1970er Jahren einen beispiellosen Siegeszug hin. Allein in Deutschland und Österreich wurden 1978 über 700 Standorte betrieben – weltweit waren es sogar 1.600 Lokale. Knapp 30.000 Mitarbeitende sorgte dafür dass in Spitzenzeiten 700.000 Hähnchen pro Tag über die Theke gingen. Der Claim „Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald“ hatte sich zum geflügelten Wort entwickelt.

Danach folgten immer wieder Pleiten, wirtschaftliche Turbulenzen und einige mehr oder weniger erfolgreiche Neuausrichtungen und Relaunches. 1982 wurde die Holding insolvent, 2003 erfolgten Insolvenzen in Österreich und Deutschland. Zuletzt gab es laut KSV nur noch drei Wienerwald-Restaurants in Österreich.