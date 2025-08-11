Teuerung in Österreich: Bedrohlich für Stocker und Co.

In Österreich ist allerhand aus dem Ruder gelaufen: Im europäischen Vergleich ist die wirtschaftliche Entwicklung besonders schlecht und nicht nur die gesamtstaatliche Neuverschuldung weit überdurchschnittlich: Auch die Preise steigen stärker als in den meisten anderen Ländern. Belief sich die Inflationsrate im Juli im gesamten Euroraum auf zwei Prozent, so handelte es sich hierzulande um ganze 3,6 Prozent.

Dass die Teuerung nach einer Entspannung im vergangenen Jahr wieder zugenommen hat, ist grundsätzlich keine Überraschung. Es hat unter anderem damit zu tun, dass die Strompreisbremse mit 31. Dezember 2024 ausgelaufen ist. Das hat zu einem Preissprung geführt. Überraschend ist das Ausmaß der Teuerung: Sie fällt größer aus als erwartet und hat Wirtschaftsforscher bereits gezwungen, ihre Prognosen nach oben zu revidieren.