Zum Philosophieren nach Sinope

Sinope/Türkei – Der bekannte griechische Philosoph Diogenes von Sinope (400-323 v.Ch.) trat für ein radikales Leben in Bedürfnislosigkeit, Freiheit und Einklang mit der Natur ein, sinnbildlich lebte er in einer Tonne und verscheuchte Anhänger wie Alexander den Großen mit den Worten, sie verdeckten ihm die Sonne. Im Herzen der heute türkischen Hafenstadt Sinop erinnert ein Standbild an den großen Denker, eine Laterne in der Hand, mit der er bei hellichtem Tage nach einem „ehrlichen Menschen“ suchte.

Diogenes lebte in Athen, doch seine Geburts- und Heimatstadt war Sinope am Schwarzen Meer. Der nördlichste Landzipfel Anatoliens direkt gegenüber der Halbinsel Krim war seit der frühesten Antike ein wichtiger Hafen und Kreuzungspunkt von Eroberungsheeren, von den Hethitern, Persern und Griechen bis zu den Seltschuken und Osmanen. Und sie litt zuletzt im 19. und 20. Jahrhundert unter den schweren Konflikten der Hohen Pforte mit dem russischen Zaren, an denen beide Reiche letztlich zugrunde gingen.

Heute ist Sinop eine Kleinstadt mit 60.000 Einwohnern, belebter Hafen und beliebter Badeort zugleich, erreichbar in einer guten Stunde aus Istanbul über den modernen neuen Flughafen, der sich direkt außerhalb der Stadt befindet. Gefragt danach, was denn das Besondere an diesem beschaulich malerischen Ort ist, sagt der Direktor der größten Biennale des Landes, T. Melih Görgün, in perfektem Hochdeutsch, hier blicken die schönen Künste auf eine Jahrtausende alte Tradition, die Menschen seien offener und zugänglicher als anderswo.



Veranschaulicht wird seine These im archäologischen Museum von Sinop, das eine außergewöhnlich gut sortierte Übersicht der Ausgrabungen und Artefakte der Region liefert. Neben imposanten Marmorstatuen, Stelen, Säulen und wunderschönen Mosaiken zeugen zweisprachig türkisch-englische, z.T. auch deutsche Beschriftungen von der großen Vergangenheit der Stadt, die im Außenbereich von starken Befestigungsanlagen aus der byzantinischen Zeit ebenso wie aus der osmanischen Periode dominiert wird.