„Kupferdachl“ in Premstätten: Neues Gourmetrestaurant von 3-Haubenkoch Daniel Edelsbrunner eröffnet

Nach mehr als zwei Monaten Umbauzeit öffnet das „Kupferdachl“ in Premstätten bei Graz wieder seine Türen – mit erweitertem Konzept und neuem Gourmetrestaurant. 3-Haubenkoch Daniel Edelsbrunner und Gastgeberin Sandra Scherbinek setzen dabei auf eine Kombination aus bewährter Küche und Fine-Dining in exklusivem Rahmen. Insgesamt flossen rund 500.000 Euro in die Neugestaltung.