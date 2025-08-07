Sterne-Koch Niederkofler ist neuer Gastgeber des „Ansitz Heufler“

Norbert Niederkofler sieht den Erwerb als Erweiterung seiner „Cook the Mountain“- Philosophie, die einen ökologisch und nachhaltigen Zugang zur Bergküche benennt. Da versteht es sich doch von selbst, dass Küchenchef Matteo Delvai die Gäste mit authentischen südtiroler Gerichetn verwöhnt. Von Klassikern wie gebratene Schweinshaxe, über süße Highlights wie Milchreis bis hin zur hausgemachter Marmelade und Kuchen, kulinarisch ist man im Ansitz Heufler jedenfalls bestens versorgt.

Der ursprünglich von Familie Heufler von Rasen im Jahre 1580 errichtete Adelssitz, zählt seit letztem Jahr zur Vereinigung der Schlosshotels & Herrenhäuser. Jedes der 10 Suiten ist einzigartig und mit Lärchenholzböden, Schnitzereien, originalen Schränken oder Truhen und edler Bettwäsche ausgestattet. Ein besonderes Ambiente bietet auch die Lounge Bar mit Terrasse, die einst als Rauchkuchl genutzt wurde. Niederkofler selbst bezeichnet das Renaissanceschlösschen in den Alpen als „Ort, an dem Gastfreundschaft zum Träger von Kultur, Identität und echten Beziehungen zur Region wird.“