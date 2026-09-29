Westbahn fährt künftig auf Südstrecke bis nach Spittal/Drau

Von Spittal startet der Zug um 7.40 Uhr und erreicht den Wiener Hauptbahnhof um 11.45 Uhr. Umgekehrt fährt der Zug am Hauptbahnhof Wien um 16.15 Uhr ab und erreicht Spittal um 20.20 Uhr. Die Fahrtzeit Wien - Spittal an der Drau beläuft sich somit auf 4 Stunden und 5 Minuten. Seitens der Westbahn wird betont, dass mit der Ausweitung auf der Südstrecke nach den Tourismusregionen Wörthersee und Klopeiner See auch die Kärntner Seeregion Millstätter See angebunden wird. Aber auch für Pendler sei die neue Verbindung attraktiv. Der Zug ab Spittal erreicht Villach um 8.05 Uhr, retour geht es ab Villach um 19.56 Uhr.

Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher: "Die direkte Verbindung mit Wien ist ein starkes Angebot für die Menschen in Oberkärnten und zugleich ein wichtiger Impuls für den Tourismus."

Eine geplante Weiterführung der Verbindung von Spittal an der Drau bis Lienz in Osttirol komme vorerst nicht, sagte ein Unternehmenssprecher auf APA-Nachfrage. Man halte an dem Ziel aber fest. Eine weitere Veränderung am Westbahn-Streckennetz werde es auf der Weststrecke geben. Details dazu wurden nicht genannt.