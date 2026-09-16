Vertrag von Wiens Tourismuschef Kettner verlängert

Wurden 2007 noch rund 9,7 Mio. Nächtigungen registriert, konnte man im Vorjahr bereits mehr als 20 Mio. verkünden. Kettner hielt anlässlich seiner Wiederbestellung fest, dass er die Strategie des "Optimum Tourism" weiterverfolgen wolle. Gewünscht sei nachhaltiges Wachstum. Die Balance zwischen der Anzahl der Gäste und den Bedürfnissen der Bewohner solle gewahrt bleiben.

Wien habe sich erfolgreich als Meeting-Destination etabliert und sei für kunst- und kulturinteressierte Besucherinnen und Besucher eine Stadt mit hoher Anziehungskraft, versicherte Kettner. Auch Tourismus-Stadträtin Novak befand: "Die erfolgreiche Wiener Tourismusstrategie, welche Norbert Kettner prägend mitgestaltet hat, zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg, Gästezufriedenheit und die Interessen der Wienerinnen und Wiener Hand in Hand gehen."