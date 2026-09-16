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Vertrag von Wiens Tourismuschef Kettner verlängert

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Norbert Kettner leitet seit 2007 den Wien-Tourismus
©APA, MAX SLOVENCIK
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Die Wiener Tourismuskommission hat den Vertrag von Norbert Kettner als Geschäftsführer des Wien-Tourismus für weitere fünf Jahre verlängert. Das teilten der Tourismusverband und die zuständige Stadträtin Barbara Novak (SPÖ) am Mittwoch mit. Kettner steht seit 2007 an der Spitze der Organisation. Seither haben sich die Besucherzahlen mehr als verdoppelt. Wachstum ist weiter das Ziel, man will aber vor allem auf Qualität setzen, wurde betont.

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Wurden 2007 noch rund 9,7 Mio. Nächtigungen registriert, konnte man im Vorjahr bereits mehr als 20 Mio. verkünden. Kettner hielt anlässlich seiner Wiederbestellung fest, dass er die Strategie des "Optimum Tourism" weiterverfolgen wolle. Gewünscht sei nachhaltiges Wachstum. Die Balance zwischen der Anzahl der Gäste und den Bedürfnissen der Bewohner solle gewahrt bleiben.

Wien habe sich erfolgreich als Meeting-Destination etabliert und sei für kunst- und kulturinteressierte Besucherinnen und Besucher eine Stadt mit hoher Anziehungskraft, versicherte Kettner. Auch Tourismus-Stadträtin Novak befand: "Die erfolgreiche Wiener Tourismusstrategie, welche Norbert Kettner prägend mitgestaltet hat, zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg, Gästezufriedenheit und die Interessen der Wienerinnen und Wiener Hand in Hand gehen."

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