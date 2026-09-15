Obersteirische Molkerei will mit Berglandmilch fusionieren

In Kobenz im Bezirk Murtal wurde am Dienstag über die Eingliederung der Milchsparte der Obersteirischen Molkerei in die Berglandmilch abgestimmt. Rund 92 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich dafür aus. Von 791 Stimmberechtigten waren 714 für die Fusion. 60 waren dagegen. Für eine Zustimmung war eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Nun sind die Gremien der Berglandmilch am Zug und bei einem Ja zur Fusion liege die Genehmigung der Transaktion bei der Bundeswettbewerbsbehörde. Die Obersteirische Molkerei wird von rund 1.200 steirischen Bauern mit Milch beliefert.