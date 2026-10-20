Ursulamarkt Klagenfurt 2026: Kärntens ältester Krämermarkt öffnet am 24. Oktober

Über 300 Standlerinnen und Standler, ein Flohmarkt und ein Vergnügungspark: Von Samstag bis zum Nationalfeiertag ist in Klagenfurt wieder Ursulamarkt. Wann geöffnet ist, wie die Eröffnung abläuft und warum der Markt seit mehr als 700 Jahren im Oktober stattfindet.
Am kommenden langen Wochenende ist in Klagenfurt wieder Ursulamarkt. Kärntens ältester Krämermarkt findet von Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober, auf dem Klagenfurter Messegelände statt. Geöffnet ist laut Verlautbarung der Stadt an allen drei Tagen von 7 bis 19 Uhr. Mehr als 300 Standlerinnen und Standler aus Österreich und anderen europäischen Ländern sind angekündigt.
Die offizielle Eröffnung ist am Samstag, 24. Oktober, um 11 Uhr mit einem traditionellen Umzug, den die Bundesbahner Stadtkapelle begleitet. Der letzte Markttag fällt heuer auf den Nationalfeiertag, an dem viele frei haben.
Was die Besucherinnen und Besucher erwartet
Der Ursulamarkt ist ein klassischer Jahrmarkt. Die Stadt Klagenfurt kündigt Raritäten wie Kittelschürzen, Wollsocken und Emailletassen an, dazu Würstel, Zuckerwatte, Maroni und die traditionellen Lebkuchenherzen. Für Kinder und Familien gibt es einen großen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften.
Neben den Ständen im Freien werden heuer die Hallen 2-Nord und 3 genutzt. In der Halle 2-Nord ist wie gewohnt der Flohmarkt untergebracht. Der Markt zieht traditionell viele Menschen an: Für die Ausgabe 2024 hatte die Stadt mit mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern an den drei Markttagen gerechnet.
Ein Markt mit mehr als 700 Jahren Geschichte
Die Stadt Klagenfurt führt den Ursulamarkt auf das Jahr 1304 zurück, 2024 fand er nach ihren Angaben zum 720. Mal statt. Benannt ist er nach der heiligen Ursula, deren Gedenktag am 21. Oktober gefeiert wird.
Der Termin ist in der Klagenfurter Marktordnung genau geregelt: Der Markt beginnt am Samstag nach dem Ursulatag und dauert bis zum darauffolgenden Montag. Fällt der Ursulatag selbst auf einen Samstag, Sonntag oder Montag, findet der Markt an diesen Tagen statt. Ist der Dienstag nach dem Markt ein Feiertag, wird um einen Tag verlängert. Heuer fällt der 21. Oktober auf einen Mittwoch, daher der Termin von 24. bis 26. Oktober.
Die nächsten Märkte in Klagenfurt
Kurz nach dem Ursulamarkt folgt laut Marktordnung der Allerheiligenmarkt. Er findet von 27. Oktober bis 2. November vor mehreren Friedhofseingängen statt, geöffnet ist von 7 bis 19 Uhr.
Mitte November öffnet dann der Christkindlmarkt am Neuen Platz und am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz. Er startet laut Marktordnung am Samstag der 46. Kalenderwoche, heuer also am 14. November, und dauert bis 24. Dezember. Von 14. bis 24. Dezember gibt es auf dem Messegelände den Christbaummarkt.
Ursulamarkt 2026 auf einen Blick
Termin
Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober, täglich 7 bis 19 Uhr
Ort
Messegelände Klagenfurt, Flohmarkt in der Halle 2-Nord
Eröffnung
Samstag, 24. Oktober, 11 Uhr, mit Umzug und Bundesbahner Stadtkapelle