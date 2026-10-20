Ursulamarkt Klagenfurt 2026: Kärntens ältester Krämermarkt öffnet am 24. Oktober

Am kommenden langen Wochenende ist in Klagenfurt wieder Ursulamarkt. Kärntens ältester Krämermarkt findet von Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober, auf dem Klagenfurter Messegelände statt. Geöffnet ist laut Verlautbarung der Stadt an allen drei Tagen von 7 bis 19 Uhr. Mehr als 300 Standlerinnen und Standler aus Österreich und anderen europäischen Ländern sind angekündigt.

Die offizielle Eröffnung ist am Samstag, 24. Oktober, um 11 Uhr mit einem traditionellen Umzug, den die Bundesbahner Stadtkapelle begleitet. Der letzte Markttag fällt heuer auf den Nationalfeiertag, an dem viele frei haben.