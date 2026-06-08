Umstrittenes Hotelprojekt in Hinterstoder vor Neueröffnung

Fröhlich hatte während der Corona-Pandemie die Idee, das leer stehende Berghotel in Hinterstoder wiederzubeleben. Im Dezember 2023 wurde eröffnet, im Mai 2025 folgte der Konkurs, im März 2026 die Schließung. Kritik der Grünen, dass Steuergeld - das Land fördert den Bau mit 2 Mio. Euro - für ein reines Investorenmodell ausgegeben wird, konterte Fröhlich: "Wir haben 26 Miteigentümer, also Investoren, die Geld in die Hand genommen haben, aber diese haben keinerlei Nutzungsrechte." Im Vorjahr wurde laut aktueller Presseaussendung der Grünen Oberösterreich noch mit "Selbstnutzungsoptionen für Ihren Urlaub mit Rendite" geworben. "Beides passt nicht zusammen. Tourismuslandesrat Achleitner (Markus, ÖVP, Anm.) muss offenlegen, was hier wirklich gilt: echtes Hotel oder Anlegerprodukt mit Urlaubsoption", forderte Landesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Laut Fröhlich hat das Land den Bau gefördert, der Fördervertrag - bis 2033 - mit der Eigentümergesellschaft, die nie in Konkurs war, sei aufrecht. "Ein neuer Betreiber ändert nichts am Grundproblem: Dieses Luxusprojekt wurde mit Steuergeld gestützt, weil ein Ganzjahresbetrieb versprochen wurde. Wenn dann monatelang zugesperrt ist, muss das Land handeln und das Geld der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zurückholen", forderte Kaineder.

"Mit dem TRIFORÊT alpin.resort in Hinterstoder setzt das Unternehmen das erste Mal auf Falkensteiner Residences im Boutique-Stil. Für das Resort in Oberösterreich wurde ein langfristiger Managementvertrag abgeschlossen. Die Eröffnung ist für den 9. Juli 2026 geplant", berichtete FMTG in einer Presseaussendung am Montag. Appartements und Chalets können bereits gebucht werden, "wir haben schon einige Gruppenanfragen", so Fröhlich. Anspruchsvolle Reisende würden "Raum, Stille, Natur und gleichzeitig kompromisslose Qualität und Professionalität" suchen, erklärte Otmar Michaeler, CEO der FMTG. Das TRIFORÊT alpin.resort zeige, wie das neue Format der Falkensteiner Residences aussehen soll: "Ein Boutique Resort im Fünf Sterne Standard, das sich konsequent der Landschaft und Destination verschreibt."

Miteigentümer Huemer, der Ende 2025 die Bankenfinanzierungen ablöste, verwies auf die langfristige Zusammenarbeit mit Falkensteiner: "Mit der FMTG haben wir für Hinterstoder einen erfahrenen Betreiber an Bord, der das Projekt langfristig mit Qualität und touristischer Vision führen wird." Fröhlich ergänzte: "Es war schon immer unsere Idee, an diesem besonderen Ort etwas zu schaffen, das sich bewusst von klassischen Ferienanlagen abhebt." Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG, sah den "Auftakt zu einem neuen Kapitel unserer Marke: Falkensteiner Residences - konsequent im Fünf Sterne Standard, in den schönsten Destinationen Europas."