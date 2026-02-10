ABO

TUI steigert operativen Gewinn zum Winterstart

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Erlös des Reisekonzerns stagnierte bei knapp 4,9 Mrd. Euro
©AFP, APA, KIRILL KUDRYAVTSEV
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Der Reisekonzern TUI ist dank guter Geschäfte mit Hotels und Kreuzfahrten so gut ins Winterhalbjahr gestartet wie nie zuvor. Im reiseschwachen und früher meist defizitären ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember stieg der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) um gut die Hälfte auf gut 77 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag vor seiner Hauptversammlung in Hannover mitteilte.

von

Auf die Aktionäre entfiel unter dem Strich ein Verlust von knapp 44 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte dieser aber noch rund doppelt so hoch gelegen.

Allerdings konnte TUI trotz einer gestiegenen Urlauberzahl den Umsatz nicht steigern: Der Erlös stagnierte bei knapp 4,9 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September erwartet TUI-Chef Sebastian Ebel allerdings weiter einen währungsbereinigten Umsatzanstieg um zwei bis vier Prozent. Der bereinigte operative Gewinn soll im Vergleich zum Vorjahr um sieben bis zehn Prozent wachsen.

FRANKFURT - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wirtschaft
EU verbietet Firmen Vernichtung unverkaufter Kleidung
++ ARCHIVBILD ++ AI-Konkurrenz soll Chance bekommen
Wirtschaft
EU-Kommission mahnt Meta wegen KI-Diensten auf WhatsApp ab
Technik
Lilly zahlt bis zu 2,4 Milliarden Dollar für Biotechfirma Orna
Für Touristen auf Capri kommen neue Regeln
Reisen & Freizeit
Capri gegen Massentourismus: Nur 40-Personen-Gruppen erlaubt
Experten trauen dem Dow heuer weitere Anstiege zu
Wirtschaft
US-Börsen-Rekord: Dow Jones erstmals über 50.000 Punkten
Mit dem Wert geht es derzeit abwärts
Wirtschaft
Bitcoin nach Kurseinbruch mit fulminantem Comeback
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER