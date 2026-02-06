ABO

Bitcoin taumelt weiter nach unten

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Mit dem Wert geht es derzeit abwärts
©(Themenbild), DALE DE LA REY, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Der Bitcoin hat seine Talfahrt in der Nacht auf Freitag weiter fortgesetzt. Zeitweise fiel der Kurs gefährlich nahe an die nächste wichtige Marke von 60.000 Dollar (rund 50.856 Euro). Bei 60.256 Dollar markierte die bekannteste Kryptowährung das aktuelle Tief und startete von dort aus eine Gegenbewegung. In der Früh berappelte sich der Bitcoin wieder und kostete zuletzt wieder 66.411 Dollar.

von

In zahlreichen Medien wird der bekannte Star-Investor Michael Burry zitiert. Er warnt vor einer "Todesspirale" beim Bitcoin und sieht Parallelen zum Einbruch von 2022. Damals verlor die Kryptowährung mehr als die Hälfte ihres Wertes vor einer Stabilisierung.

"Für Bitcoin und Co bleibt es eine Handelswoche des Grauens", fasst es Analyst Timo Emden zusammen. Die Zinsangst schwebe wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger, während Sorgen über Liquiditätsknappheit, institutionelle Kapitalabflüsse und eine ausgeprägte Risikoaversion den Markt belasten. Insbesondere über das Wochenende sollten sich Investoren auf weitere Unwägbarkeiten einstellen.

Von einer gewöhnlichen Korrekturbewegung könne an dieser Stelle nicht mehr die Rede sein, so Emden weiter. Die sukzessive Auflösung gehebelter Kaufpositionen wirke wie ein Brandbeschleuniger für den Ausverkauf. Es gebe durchaus das Risiko von Ansteckungseffekten auf die globalen Finanzmärkte.

This photo illustration shows a physical representation of a bitcoin in Hong Kong on April 16, 2024. In April miners of bitcoin will face a halving of the reward for operating the most popular cryptocurrency, in a pivotal event that is a test of survival, industry commentators say. (Photo by DALE DE LA REY / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Keine guten Nachrichten gibt es für Benko
Wirtschaft
Trentiner Richter besteht auf Anklage im Fall Benko
++ ARCHIVBILD ++ Notenbank blickt auf stärkeren Euro
Wirtschaft
EZB-Leitzins trotz Euro-Stärke gleich belassen
Urlauber geben in Griechenland 147 Euro pro Tag aus
Reisen & Freizeit
Deutsche Urlauber geben 130 Euro pro Person und Tag aus
++ ARCHIVBILD ++ Amazon muss rund 59 Millionen Euro zahlen
Wirtschaft
Deutsches Kartellamt schränkt Amazons Preisvorgaben ein
Trump-Regierung will demokratische Minderheitenförderung versenken
Wirtschaft
US-Regierung will Nike wegen Diskriminierung Weißer vorladen
Derzeit deutlicher Wertverlust
Wirtschaft
Bitcoin erleidet weiter starke Verluste
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER