Capri gegen Massentourismus: Nur 40-Personen-Gruppen erlaubt

Für Touristen auf Capri kommen neue Regeln
©AFP, APA, TIZIANA FABI
Die süditalienische Urlaubsinsel Capri kämpft gegen Massentourismus und ergreift strenge Maßnahmen. Organisierte Touristengruppen, die die Insel besuchen, dürfen künftig nicht mehr als 40 Teilnehmer umfassen. Dies sind die Auswirkungen der neuen Verordnung, die vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Neben der Höchstgrenze von 40 Besuchern für Gruppen mit mehr als 20 Personen gilt künftig die Pflicht, Kopfhörer zu benutzen, um die Erklärungen der Reiseleitung zu hören. Die Reiseleiter müssen zudem eine gut sichtbare Führungsplakette mitführen; Regenschirme, Tücher oder andere schlecht erkennbare Gegenstände sind nicht mehr zulässig. Außerdem ist die Reiseleitung verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Gruppe während der gesamten Route geschlossen und sicher bleibt und nicht den gesamten verfügbaren Raum einnimmt.

Der einstimmig verabschiedete Beschluss des Gemeinderats soll bereits ab dem kommenden Sommer wirken und klare Regeln festlegen, um Unordnung und Chaos an An- und Abfahrtsbereichen sowie an Panorama- und historischen Stätten zu vermeiden, die täglich von Tausenden von Tages- und Übernachtungstouristen besucht werden.

In den italienischen Urlaubsorten mehren sich die Verbote, um Massentourismus, Umweltverschmutzung und respektloses Verhalten einzudämmen. Gerade in viel besuchten Städten und Badeorten wurden zuletzt zahlreiche Regeln eingeführt. Von morgens bis 18.00 Uhr können Touristen den Hauptplatz der norditalienischen Nobelortschaft Portofino betreten, flanieren, einkaufen oder in Restaurants sitzen, aber sie dürfen nicht anhalten oder Versammlungen bilden, da sonst Strafen zwischen 65 und 275 Euro verhängt werden.

Die Maßnahmen betreffen vor allem die Flut der Kreuzfahrttouristen, die von der Hafenstadt La Spezia aus für ein paar Stunden an die Steilküste der Cinque Terre und Portofino gebracht werden. Pro Kreuzfahrtschiff nehmen bis zu 30 Busse Kurs auf Portofino.

