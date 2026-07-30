Tocotronic live in Österreich 2026: Drei Konzerte der Indie-Rock-Legenden

Seit mehr als drei Jahrzehnten zählen Tocotronic zu den prägenden Bands der deutschsprachigen Rockmusik. Mit ihrer Mischung aus Gitarrenrock, poetischen Texten und einer unverwechselbaren künstlerischen Handschrift haben sie Generationen von Musikerinnen und Musikern beeinflusst. 2026 dürfen sich Fans in Österreich gleich auf drei Gelegenheiten freuen, die Hamburger Kultband live zu erleben.

Am 26. August 2026 spielen Tocotronic beim Frischluft Open Air in Linz, einen Tag später, am 27. August, gastieren sie beim Arena Open Air in Wien. Ein weiterer Österreich-Termin folgt am 24. Oktober 2026 beim Indie Ohren Festival in Graz. Präsentiert werden die Konzerte von radio FM4.