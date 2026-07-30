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Tocotronic live in Österreich 2026: Drei Konzerte der Indie-Rock-Legenden

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Tocotronic kommen 2026 für gleich drei Konzerte nach Österreich. Die Hamburger Indie-Rock-Band gastiert im August in Linz und Wien sowie im Oktober beim Indie Ohren Festival in Graz.

Seit mehr als drei Jahrzehnten zählen Tocotronic zu den prägenden Bands der deutschsprachigen Rockmusik. Mit ihrer Mischung aus Gitarrenrock, poetischen Texten und einer unverwechselbaren künstlerischen Handschrift haben sie Generationen von Musikerinnen und Musikern beeinflusst. 2026 dürfen sich Fans in Österreich gleich auf drei Gelegenheiten freuen, die Hamburger Kultband live zu erleben.

Am 26. August 2026 spielen Tocotronic beim Frischluft Open Air in Linz, einen Tag später, am 27. August, gastieren sie beim Arena Open Air in Wien. Ein weiterer Österreich-Termin folgt am 24. Oktober 2026 beim Indie Ohren Festival in Graz. Präsentiert werden die Konzerte von radio FM4.

Eine Band, die Generationen geprägt hat

Gegründet wurden Tocotronic 1993 in Hamburg von Dirk von Lowtzow, Jan Müller und Arne Zank. Bereits ihr Debütalbum „Digital ist besser“, das 1995 erschien, machte die Band zu einer der wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Indie-Szene. Kraftvoller Gitarrenrock traf auf pointierte Texte, aus denen Zeilen wie „Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein“ längst Kultstatus erreicht haben.

Ein Werk mit eigener Handschrift

Über die Jahre haben Tocotronic ein musikalisches Werk geschaffen, das sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Ihre Songs greifen wiederkehrende Themen auf, stellen sie immer wieder neu infrage und setzen sie in Beziehung zur Gegenwart. Genau diese künstlerische Konsequenz macht die Band seit Jahrzehnten zu einer festen Größe der deutschsprachigen Musiklandschaft.

Dabei beschränkt sich ihr Einfluss längst nicht nur auf ihre eigenen Alben. Für viele junge Musikerinnen und Musiker gehören Tocotronic heute zu den wichtigsten Inspirationsquellen, wenn sie selbst zur Gitarre greifen und eigene Songs schreiben.

Vier Musiker, ein unverwechselbarer Sound

Neben Sänger und Gitarrist Dirk von Lowtzow, dessen Songwriting seit jeher das Herzstück der Band bildet, prägen Jan Müller am Bass, Arne Zank am Schlagzeug und Gitarrist Rick McPhail den charakteristischen Tocotronic-Sound. Gemeinsam stehen sie für deutschsprachigen Indie-Rock, der sich über Jahrzehnte immer wieder neu erfunden hat, ohne seine Identität zu verlieren.

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