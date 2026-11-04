Das Stuhleck am Semmering zählt zu den beliebtesten Skigebieten im Osten Österreichs. Nur rund eine Stunde von Wien und Graz entfernt, erwarten Wintersportfans 26 Pistenkilometer, moderne Liftanlagen, eine Nachtpiste und zahlreiche Freizeitangebote. Alle Informationen zu Skipasspreisen, Saisonstart, Öffnungszeiten und den Highlights der Wintersaison 2026/27 im Überblick.
Das Skigebiet Stuhleck liegt in Spital am Semmering in der Steiermark und gilt als Österreichs beliebtestes Tagesskigebiet. Mit seiner guten Erreichbarkeit, abwechslungsreichen Pisten und zahlreichen Angeboten für Familien ist es ein beliebtes Ziel für einen spontanen Skitag oder einen Winterurlaub.
Auch in der Wintersaison 2026/27 dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf einige Highlights freuen. Dazu zählen der Advent am Berg, das Ski Opening im Dezember sowie neue Möglichkeiten zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Stuhleck 2026/27: Die wichtigsten Informationen
Skigebiet: Stuhleck am Semmering, Steiermark
Adresse: Bundesstraße 6c, 8684 Spital am Semmering
Seehöhe: bis zu 1.782 Meter
Pisten: 26 Kilometer, davon 20 km leicht und 6 km mittelschwer
Liftanlagen: 4 Sesselbahnen und 6 Schlepplifte
Saisonstart 2026/27: Abhängig von der Schneelage
Geplantes Saisonende: 29. März 2027
Liftbetrieb: täglich von 8:30 bis 16:00 Uhr
Nachtpiste: 17:30 bis 20:30 Uhr, sobald der Nachtbetrieb startet
Tagesskipass Erwachsene: 67 Euro in der Hochsaison
Besondere Angebote: Snowparks, Naturrodelbahn, Skimovie, Speedcheck und Kinderland
Website: www.stuhleck.at
Die tatsächlichen Betriebszeiten und geöffneten Pisten sind von den Schnee- und Wetterbedingungen abhängig.
Wann startet die Skisaison 2026/27 am Stuhleck?
Der Start der Wintersaison 2026/27 am Stuhleck richtet sich nach der Schneelage. Ein genaues Datum steht derzeit noch nicht fest und wird auf der offiziellen Website bekannt gegeben.
Die Liftanlagen sind während der regulären Saison täglich von 8:30 bis 16:00 Uhr in Betrieb. Als letzter Saisontag ist der 29. März 2027 vorgesehen.
Ein besonderes Angebot für alle, die auch nach Einbruch der Dunkelheit Ski fahren möchten, ist die beleuchtete Nachtpiste am Sonnenlift. Der Nachtbetrieb findet von 17:30 bis 20:30 Uhr statt. Der genaue Saisonstart dieses Angebots wird gesondert bekannt gegeben.
Aktuelle Informationen zu geöffneten Liften, Pisten und Schneeverhältnissen gibt es unter www.stuhleck.at.
Skipasspreise am Stuhleck 2026/27
Skipass
Erwachsene
Jugendliche & Studierende
Kinder
Tageskarte
€67,00
€ 58,00
€ 33,50
7-Tageskarte
€ 317,50
€ 276,00
€ 159,50
Die Skipasspreise am Stuhleck richten sich unter anderem nach Alter, Ticketdauer und Saisonzeitraum.
Alle weiteren Tarife und Ermäßigungen finden Sie in der offiziellen Preisliste.
Pisten und Liftanlagen: Skifahren am Stuhleck
Das Stuhleck ist mit 1.782 Metern die höchste Erhebung der Fischbacher Alpen. Das Skigebiet bietet insgesamt 26 Kilometer täglich präparierte Skipisten und einen Höhenunterschied von rund 1.000 Metern.
Die Pisten verteilen sich auf:
20 Kilometer blaue Pisten: besonders für Anfängerinnen und Anfänger sowie Familien geeignet
6 Kilometer rote Pisten: für fortgeschrittene Skifahrerinnen und Skifahrer
Dank der Höhenunterschiede sind Abfahrten mit mehr als fünf Kilometern Länge am Stück möglich.
Moderne Liftanlagen
Vier Komfortsesselbahnen und sechs Schlepplifte bringen die Wintersportgäste zu den verschiedenen Abfahrten. Insgesamt können die Anlagen bis zu 15.500 Personen pro Stunde befördern.
Zu den wichtigsten Liftanlagen zählen:
Stuhleckbahn: 4er-Sesselbahn mit Wetterschutzhaube, 2,7 km lang
Weißenelfbahn: 6er-Sesselbahn mit Wetterschutz, 1,8 km lang
Promibahn: 4er-Sesselbahn, 1,7 km lang
Steinbachalmbahn: 6er-Sesselbahn, 1,4 km lang, bis auf 1.774 Meter Seehöhe
Die Stuhleckbahn gilt mit 2,7 Kilometern als längste Vierersesselbahn Österreichs. Ihre Fahrzeit beträgt rund elf Minuten.
Das gesamte Pistennetz kann bei geeigneten Temperaturen maschinell beschneit werden. Die Beschneiung erfolgt ausschließlich mit Wasser und Luft, ohne zusätzliche Stoffe.
Highlights und Veranstaltungen der Saison 2026/27
Neben dem regulären Skibetrieb stehen am Stuhleck auch in der neuen Wintersaison mehrere Veranstaltungen auf dem Programm.
Ski Opening am 10. Dezember 2026
Das offizielle Ski Opening findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, statt. Geplant sind ein VIP-Slalom mit prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie ein musikalischer Auftritt von Caro Fux im Panoramarestaurant w11.
Am Freitag, 11. Dezember, können Wintersportfans beim Gasthof Eichtbauer kostenlos Ski testen. Zusätzlich werden Preise verlost.
Zum Jahresabschluss ist am 31. Dezember 2026 wieder eine Silvester-Fackelabfahrt vom Panoramarestaurant w11 bis ins Tal geplant.
Advent am Berg: Christkindlmarkt auf dem Stuhleck
Der Advent am Berg findet 2026 bereits zum fünften Mal statt. Rund um die Bergstation der Weißenelfbahn verwandelt sich das Areal beim Panoramarestaurant w11 in ein weihnachtliches Bergdorf.
Beim höchstgelegenen Christkindlmarkt der Steiermark erwarten die Gäste eine Waldkrippe, ein Laternenwald, Kunsthandwerk, Holzschnitzerei, Weihnachtsmusik und kulinarische Spezialitäten.
Der Christkindlmarkt ist auch ohne Skiausrüstung erreichbar. Wintersportfans können sich zudem auf eine beleuchtete, fünf Kilometer lange Talabfahrt freuen.
Neben dem regulären Skibetrieb stehen am Stuhleck auch in der neuen Wintersaison mehrere Veranstaltungen auf dem Programm.
Ski Opening am 10. Dezember 2026
Das offizielle Ski Opening findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, statt. Geplant sind ein VIP-Slalom mit prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie ein musikalischer Auftritt von Caro Fux im Panoramarestaurant w11.
Am Freitag, 11. Dezember, können Wintersportfans beim Gasthof Eichtbauer kostenlos Ski testen. Zusätzlich werden Preise verlost.
Zum Jahresabschluss ist am 31. Dezember 2026 wieder eine Silvester-Fackelabfahrt vom Panoramarestaurant w11 bis ins Tal geplant.
Advent am Berg: Christkindlmarkt auf dem Stuhleck
Der Advent am Berg findet 2026 bereits zum fünften Mal statt. Rund um die Bergstation der Weißenelfbahn verwandelt sich das Areal beim Panoramarestaurant w11 in ein weihnachtliches Bergdorf.
Beim höchstgelegenen Christkindlmarkt der Steiermark erwarten die Gäste eine Waldkrippe, ein Laternenwald, Kunsthandwerk, Holzschnitzerei, Weihnachtsmusik und kulinarische Spezialitäten.
Der Christkindlmarkt ist auch ohne Skiausrüstung erreichbar. Wintersportfans können sich zudem auf eine beleuchtete, fünf Kilometer lange Talabfahrt freuen.
Termine Advent am Berg 2026:
11. bis 13. Dezember 2026
18.bis 20. Dezember 2026
Jeweils von 11:00 bis 19:00
Berg- und Talfahrt ohne Wintersportgeräte:
Erwachsene (Jahrgang 2007 und älter): 10 Euro
Kinder (Jahrgang 2012 bis 2020): 5 Euro
Kleinkinder (Jahrgang 2021 und jünger): kostenlos
Skifahren mit Kindern: Familienangebote am Stuhleck
Das Stuhleck bietet zahlreiche Möglichkeiten für einen gemeinsamen Skitag mit Kindern. Neben den überwiegend leichten Pisten stehen eigene Übungsbereiche, Skischulen und Freizeitangebote zur Verfügung.
Kinderland beim Familienlift
Das neugestaltete Kinderland beim Familienlift bietet ein familienfreundliches Areal für kleine Anfängerinnen und Anfänger sowie Kinder, die bereits erste Erfahrungen auf Skiern gesammelt haben.
Ein eigener Bereich für alternative Wintersportarten ergänzt das Angebot. Für Familien, die ihre Verpflegung selbst mitbringen, stehen Sitz- und Picknickmöglichkeiten zur Verfügung.
Bequeme Verbindung zwischen Sonnenlift und Promibahn
Ein Teppichlift bei der Bergstation des Sonnenlifts verbindet den Bereich mit der Promibahn. Dadurch steht den Gästen ein zusätzlicher Einstieg ins Skigebiet zur Verfügung, der insbesondere an stärker besuchten Tagen für Entlastung sorgen soll.
Yoonern: Eine Mischung aus Rodeln und Skifahren
Seit der vergangenen Saison wird am Stuhleck auch die Trendsportart Yoonern angeboten. Dabei gleiten Wintersportfans auf einem kurzen, skibobähnlichen Gerät sitzend über den Schnee.
Die Mischung aus Rodeln und Skifahren bietet eine weitere Möglichkeit, den Winter am Berg zu erleben.
Nachtpiste, Snowparks und Rodeln am Stuhleck
Auch abseits der klassischen Skipisten gibt es am Stuhleck verschiedene Wintersportangebote.
Nachtskifahren am Sonnenlift
Auf der beleuchteten Piste 4 beim Sonnenlift ist Skifahren auch am Abend möglich. Die regulären Nachtbetriebszeiten sind von 17:30 bis 20:30 Uhr. Der Start des Nachtbetriebs wird abhängig von den Bedingungen bekannt gegeben.
Zwei Snowparks für unterschiedliche Könnerstufen
Für Snowboarderinnen, Snowboarder und Freestyle-Fans stehen zwei Snowparks zur Verfügung:
Beginner Park: für erste Erfahrungen mit Sprüngen und Hindernissen
Lake View Park: mit Obstacles für unterschiedliche Schwierigkeitsstufen
Naturrodelbahn mit fünf Kilometern Länge
Eine Alternative zum Skifahren ist die rund fünf Kilometer lange Naturrodelbahn. Sie führt von der Bergstation zur Mittelstation der Stuhleckbahn und ist auch für Familien mit Kindern geeignet.
Darüber hinaus stehen zwei Kilometer klassische Langlaufloipen zur Verfügung.
Skimovie, Speedcheck und Rennstrecken
Wer seine sportlichen Leistungen festhalten möchte, findet am Stuhleck mehrere Möglichkeiten.
Skimovie-Strecke: Auf der 250 Meter langen Riesentorlaufstrecke auf Piste 3, der „FIS-Abfahrt Kaltenbach“, wird der persönliche Lauf gefilmt. Die Videoaufzeichnung kann kostenlos über Skiline oder die Stuhleck-App abgerufen werden.
Speedcheck: Auf der Promiabfahrt (Piste 3a) können Skifahrerinnen und Skifahrer ihre Höchstgeschwindigkeit messen lassen. Ein Foto dokumentiert das Ergebnis.
Photopoint: Beim Panoramarestaurant w11 können Gäste Erinnerungsfotos mit Bergpanorama aufnehmen und digital abrufen.
Skiline: Gefahrene Höhenmeter, Liftfahrten und Pistenkilometer lassen sich über die Stuhleck-App oder an Terminals im Skigebiet auswerten.
Renn- und Trainingspiste am Sonnenlift
Für Wintersportvereine, Kadersportlerinnen und Kadersportler sowie ambitionierte Skifahrerinnen und Skifahrer gibt es eine eigens abgesicherte Renn- und Trainingsstrecke.
Die vom Publikumsbereich getrennte Piste kann sowohl tagsüber als auch während des Nachtpistenbetriebs reserviert werden. Informationen zu Buchungen und Verfügbarkeit bietet die Website des Stuhlecks.
Gastronomie und Unterkünfte am Stuhleck
Ob gemütliche Einkehr nach dem Skifahren oder ein längerer Winterurlaub: Am Stuhleck und in der Umgebung stehen zahlreiche Hütten, Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Von traditionellen steirischen Spezialitäten bis zu Unterkünften in Pistennähe ist für unterschiedliche Bedürfnisse gesorgt.
Weitere Informationen zu Gastronomie und Unterkünften finden Sie auf der offiziellen Website des Stuhlecks.
Anreise zum Stuhleck: Auto, Bahn und neue Busverbindungen
Das Skigebiet Stuhleck liegt rund 100 Kilometer von Wien und Graz entfernt und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Mit dem Auto zum Stuhleck
Die Anreise erfolgt über die A2 beziehungsweise die S6 bis zur Abfahrt Spital am Semmering.
Im Skigebiet stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Ein Parkleitsystem informiert über freie Stellplätze und erleichtert die Parkplatzsuche.
Mit dem Zug zum Stuhleck
An Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen gibt es direkte ÖBB-Verbindungen zwischen Wien und Spital am Semmering.
Weitere Informationen zu Fahrplänen und Wintersportangeboten:
Neu 2026/27: Busverbindung von Wien zum Stuhleck
Ab 5. Dezember 2026 bietet Blaguss Reisen samstags und sonntags eine direkte Busverbindung von Wien zum Skigebiet Stuhleck an.
Informationen zu Fahrzeiten und Buchungsmöglichkeiten finden Sie bei Blaguss Reisen.
RUFbus als Winter-Shuttle
Ebenfalls neu in der Saison 2026/27 ist die Anbindung des Skigebiets an den RUFbus.
Damit können Gäste beispielsweise vom Bahnhof Semmering direkt zum Stuhleck gelangen. Auch verschiedene Unterkünfte in der Region bieten ihren Übernachtungsgästen den RUFbus als zusätzliche Mobilitätsmöglichkeit an.
Weitere Informationen gibt es beim RUFbus Winter-Shuttle.
Stuhleck-App: Pistenstatus, Wartezeiten und Webcams
Mit der Stuhleck-App können sich Wintersportgäste bereits vor der Anreise über die aktuellen Bedingungen informieren und ihren Skitag planen.
Zu den wichtigsten Funktionen zählen:
Live-Auslastung der Liftanlagen
Aktuelle Informationen zu geöffneten Pisten und Liften
Push-Nachrichten bei Einschränkungen oder Sperren
Interaktiver Pistenplan
Webcams und Wetterinformationen
Abruf von Skimovie-Videos, Speedcheck-Ergebnissen und Fotos
Inhaberinnen und Inhaber einer All-In-Karte können sich über die App außerdem für das kostenlose „Bring-a-Friend-Programm“ registrieren. Damit lassen sich Begleitpersonen zu ermäßigten Tarifen mitnehmen.
Weitere Informationen: Stuhleck-App und All-In-Angebote
Skiverleih, Skischulen und weitere Services
Für einen unkomplizierten Skitag stehen am Stuhleck drei Skischulen und vier Skiverleihe zur Verfügung.
Skipässe können bequem online gekauft werden. Wer bereits eine Keycard besitzt, kann diese von zu Hause aus aufladen. Neue Keycards lassen sich an sechs Pick-up-Automaten im Skigebiet abholen.
Zusätzlich gibt es kostenloses WLAN an allen Liftstationen sowie im Panoramarestaurant w11.
Online-Ticketshop: shop.stuhleck.com
Für wen lohnt sich ein Skitag am Stuhleck?
Das Stuhleck ist vor allem für Familien, Anfängerinnen und Anfänger sowie Wintersportfans interessant, die ein gut erreichbares Skigebiet im Osten Österreichs suchen.
Mit 26 Pistenkilometern, überwiegend leichten Abfahrten, modernen Liftanlagen und verschiedenen Freizeitangeboten bietet es Abwechslung für einen Tagesausflug oder einen mehrtägigen Winterurlaub.
Besonders praktisch ist die Nähe zu Wien und Graz. Die neuen Busverbindungen und die Anbindung an den RUFbus erweitern in der Saison 2026/27 zudem die Möglichkeiten für eine Anreise ohne eigenes Auto.
Tipp: Vor der Anreise empfiehlt sich ein Blick auf den aktuellen Pistenstatus, die Schneeverhältnisse und die Liftöffnungszeiten unter www.stuhleck.at.