Neben dem regulären Skibetrieb stehen am Stuhleck auch in der neuen Wintersaison mehrere Veranstaltungen auf dem Programm.

Ski Opening am 10. Dezember 2026

Das offizielle Ski Opening findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, statt. Geplant sind ein VIP-Slalom mit prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie ein musikalischer Auftritt von Caro Fux im Panoramarestaurant w11.

Am Freitag, 11. Dezember, können Wintersportfans beim Gasthof Eichtbauer kostenlos Ski testen. Zusätzlich werden Preise verlost.

Zum Jahresabschluss ist am 31. Dezember 2026 wieder eine Silvester-Fackelabfahrt vom Panoramarestaurant w11 bis ins Tal geplant.

Advent am Berg: Christkindlmarkt auf dem Stuhleck

Der Advent am Berg findet 2026 bereits zum fünften Mal statt. Rund um die Bergstation der Weißenelfbahn verwandelt sich das Areal beim Panoramarestaurant w11 in ein weihnachtliches Bergdorf.

Beim höchstgelegenen Christkindlmarkt der Steiermark erwarten die Gäste eine Waldkrippe, ein Laternenwald, Kunsthandwerk, Holzschnitzerei, Weihnachtsmusik und kulinarische Spezialitäten.

Der Christkindlmarkt ist auch ohne Skiausrüstung erreichbar. Wintersportfans können sich zudem auf eine beleuchtete, fünf Kilometer lange Talabfahrt freuen.

Neben dem regulären Skibetrieb stehen am Stuhleck auch in der neuen Wintersaison mehrere Veranstaltungen auf dem Programm.

Ski Opening am 10. Dezember 2026

Das offizielle Ski Opening findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, statt. Geplant sind ein VIP-Slalom mit prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie ein musikalischer Auftritt von Caro Fux im Panoramarestaurant w11.

Am Freitag, 11. Dezember, können Wintersportfans beim Gasthof Eichtbauer kostenlos Ski testen. Zusätzlich werden Preise verlost.

Zum Jahresabschluss ist am 31. Dezember 2026 wieder eine Silvester-Fackelabfahrt vom Panoramarestaurant w11 bis ins Tal geplant.

Advent am Berg: Christkindlmarkt auf dem Stuhleck

Der Advent am Berg findet 2026 bereits zum fünften Mal statt. Rund um die Bergstation der Weißenelfbahn verwandelt sich das Areal beim Panoramarestaurant w11 in ein weihnachtliches Bergdorf.

Beim höchstgelegenen Christkindlmarkt der Steiermark erwarten die Gäste eine Waldkrippe, ein Laternenwald, Kunsthandwerk, Holzschnitzerei, Weihnachtsmusik und kulinarische Spezialitäten.

Der Christkindlmarkt ist auch ohne Skiausrüstung erreichbar. Wintersportfans können sich zudem auf eine beleuchtete, fünf Kilometer lange Talabfahrt freuen.

Termine Advent am Berg 2026:

11. bis 13. Dezember 2026

18.bis 20. Dezember 2026

Jeweils von 11:00 bis 19:00

Berg- und Talfahrt ohne Wintersportgeräte: