Salzburg Airport investiert in Terminalentwicklung

"Es war ein sehr gutes Jahr", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) zur Bilanz. Mit rund 1,8 Mio. Passagieren konnte der Flughafen, der heuer sein 100-Jahr-Jubiläum feiert, die Zahl der Abfertigungen trotz herausfordernder Rahmenbedingungen stabil halten. Der Umsatz betrug 85,7 Mio. Euro, der Jahresüberschuss sank von 10,4 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 3,4 Mio. Euro. Dabei ist eine Rückstellung von 11,9 Mio. Euro für die anstehende Sanierung von PFAS-Altlasten im Grundwasser zu berücksichtigen.

Trotz der geopolitischen Situation sind Schnöll und Ganghofer zuversichtlich für das aktuelle Geschäftsjahr. "Das erste Quartal ist gut gelaufen", meinte Schnöll. "Ich bin zuversichtlich, dass uns die geopolitische Krise eher streift als trifft", sagte Ganghofer. Aktuell merke man wenig Auswirkungen, die meisten Flüge für den Sommer seien schon vor Monaten gebucht worden. Die Lage im Flugverkehr bleibe allerdings sehr volatil. Wenn die Krise allerdings lange anhalte, könne es zu Verwerfungen kommen, meinte die Geschäftsführerin. Für Salzburg gehe es darum, etablierte Strecken zu sichern, Frequenzen gezielt auszubauen und neue, attraktive Ziele ab Salzburg ins Programm zu nehmen. Erst kürzlich wurde ein Direktflug nach Rom vorgestellt, im Herbst komme Genua als neue Destination dazu, kündigte Ganghofer an.

Im Herbst dieses Jahres werde mit dem Abriss des Hangar 2 die Neugestaltung der Terminalinfrastruktur begonnen. "Bis 2033 wird sich die Skyline des Flughafens stark verändern", sagte Ganghofer. Der aus dem Jahr 1966 stammende Hauptterminal wird baulich mit dem in der Wintersaison genutzten Amadeus Terminal 2 verbunden. Der Baustart der Erweiterung ist für Anfang 2027 geplant. Außerdem wird ein neuer Hangar gebaut. Weitere Investitionsprojekte betreffen die Flugzeugenteisung, die Entwässerungsanlagen, den Ersatz von Fahrzeugen sowie die Erneuerung von Rollwegen.

Der Salzburger Flughafen - Wolfgang Amadeus Mozart - ist der zweitgrößte in Österreich nach Zahl der Passagiere.