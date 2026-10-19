Ryanair: Ab 10. November schließen Check-in und Gepäckabgabe 60 Minuten vor Abflug

Bei Ryanair ändern sich in drei Wochen die Fristen am Flughafen. Ab Dienstag, 10. November, schließen der Check-in-Schalter und die Gepäckabgabe auf allen Flughäfen, die die Airline anfliegt, 60 Minuten vor der planmäßigen Abflugzeit. Bisher war das 40 Minuten vor dem Start der Fall.

Die Regel gilt für alle Passagierinnen und Passagiere, die ein Gepäckstück aufgeben. Wer nach Ablauf der Frist mit Koffer am Schalter steht, riskiert, dass das Gepäck nicht mehr angenommen wird. Damit gilt die neue Frist auch für Flüge ab Österreich, etwa ab Wien, wo die Ryanair-Gruppe mit ihrer Tochter Lauda Europe eine Basis betreibt.