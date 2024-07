"Früher floss der gesamte Verkehr mitten durch die Stadt", erinnert sich Reinhard Hacker zurück. Der Konditormeister, der in sechster Generation die Konditorei Hacker führt, wuchs mitten in Rattenberg auf. "Es gab Gehsteige und Parkplätze. Am Sonntag mussten wir immer ab 21 Uhr die Fenster schließen, weil dann Hunderte Lkw der Speditionen aus dem Umland vorbeifuhren." Nicht selten wurde dabei einer der Erker der alten Häuser abgefahren.

Als 1996 die Umfahrung mit dem Tunnel durch den Schlossberg eröffnet wurde, war die Erleichterung seiner Familie groß. Aus Dankbarkeit kreierte Hackers Vater, der 20 Jahre lang auch Vizebürgermeister der Stadt war, den Rattenberger Pflasterstein, eine Praline aus Haselnuss- und Mandelnougat überzogen mit Bitterschokolade.