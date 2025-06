Micampa Wien Wienerwald: Wiener Stadtcampingplatz neu eröffnet

Wer sagt, dass Camping und Großstadt nicht zusammenpassen? In Penzing, am Rande des Wienerwalds, wurde am 2. Juni der renovierte Campingplatz Micampa Wien Wienerwald offiziell eröffnet – mit Prominenz aus Politik und Tourismus, gegrilltem Halloumi und sommerlichen Drinks.

Rund 100 Gäste kamen zur Präsentation eines Projekts, das urbane Infrastruktur mit Naturerlebnis verbinden will – mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit.