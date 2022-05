Inhaltsverzeichnis

Italien wird in vier große Teilbereiche gegliedert: Norditalien, Mittelitalien, Süditalien und Inselitalien. Während Norditalien im Osten mit Venetien und der Emilia-Romagna lockt, sind es in Mittelitalien die Marken und die Abruzzen, die direkt an der Adria liegen. Die im Absatz des Stiefels gelegene Region Apulien wiederum zählt zu Süditalien.

Nicht umsonst trägt die über eine Steinbrücke mit dem Festland verbundene Stadt Chioggia den Beinamen "Klein-Venedig". Genauso wie ihre große Schwester wurde auch sie einst auf Holzpfählern errichtet. Das Stadtbild ist geprägt von pittoresken Brücken, kleinen Gassen und bunten Häusern, hinter denen hier und dort ein Glockentürmchen emporragt. Selbst venezianische Paläste hat das kleine, im Süden der Lagune von Venedig gelegene Fischerstädtchen zu bieten, von breiten Sandstränden ganz zu schweigen. Anders als Venedig ist Chioggia aber kein Touristenmagnet sondergleichen.

Die Lagunenlandschaft Valli di Comacchio ist ein wahrer Geheimtipp für Naturliebhaber. Erreichen kann man dieses schöne Plätzchen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Auch ein Ausritt ist möglich. Autos dagegen haben hier nichts verloren. Das Gebiet, eingerahmt von jahrhundertealten Wäldern und Pinienhainen, gehört zum Regionalpark des Po-Deltas, der von der Unesco als Welterbe anerkannt ist. Badeurlauber finden hier sieben verschiedene Sandstrände, die sogenannten Lidi di Comacchio. Sie erstrecken sich über eine Länge von mehr als 20 Kilometern. Ein besonderes Highlight sind die Flamingos, die geruhsam durchs Gewässer staken.

Geheimtipps für Mittelitalien

Senigallia, Marken

© Shutterstock.com

Auf halber Strecke zwischen der Provinzhauptstadt Ancona und der Küstenstadt Fano liegt die Stadt Senigallia. Der zugehörige Strand lockt mit weißem Sand von feinster Qualität. Nicht umsonst heißt er "Spiaggia di velluto", was so viel wie Samtstrand bedeutet. Wobei diese Urlaubsdestination noch einiges mehr zu bieten hat. Vor allem Gourmets kommen auf ihre Kosten: Von einfachen Fischlokalen bis zur Sternenküche gibt es hier für jeden Geschmack etwas. Und auch für Unterhaltung ist gesorgt: Seit 20 Jahren findet hier Anfang August das internationale Rock'n'Roll-Festival "Summer Jamboree" statt.





Monte Conero, Marken

© Shutterstock.com

Was Sie hier finden, sind von Pinienwäldern gesäumte stille Buchten. Was Sie hier nicht finden, sind Menschenmengen. Vielleicht sind es die schroff abfallenden Kalkfelsen, die es für einen Strandbesuch erst einmal zu überwinden gilt. Vielleicht ist es auch der verlorene Glaube an ein ruhiges Strand-Idyll an der Adria. Auf jeden Fall aber ist dieses Plätzchen bis heute vom Massentourismus verschont geblieben. Im Jahr 1987 wurde das 6.000 Hektar große Gelände des Conero zum ersten Naturpark der Marken erklärt. Am Fuße des rund 570 Meter hohen Berges laden große runde Steine dazu ein, in der Sonne zu baden und die Ruhe zu genießen.