Von Masse zu Klasse: Der Boom der Private Member Clubs

Wie in anderen Metropolen, gilt auch in Wien: Private Members Clubs sind ein abgeschlossener Kreis. Meist bewerben sich Interessierte selbst oder werden von bestehenden Mitgliedern vorgeschlagen, bevor ein Auswahlprozess startet. „Die Auswahl erfolgt wertebasiert“, betont Walter. Beitrag zur Community, Offenheit, Verantwortungsbewusstsein zählen Walter zufolge mehr als Prestige.

Wer es reinschafft, profitiert nicht nur von Kontakten: Bars, gehobene Gastronomie, Arbeits- und Meetingräume, Seminarräume, Fitness- und Wellnessbereiche zählen in vielen Clubs zur Standardausstattung. The Cover soll sogar über ein eigenes Kino verfügen. Strenge Privatsphäre-Regeln – etwa Fotografierverbote in bestimmten Bereichen, Social-Media-Vorgaben, keine Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Zustimmung und andere Vorschriften – garantieren Mitgliedern Diskretion.

Doch es geht nicht nur um Rückzug, sondern vor allem um Begegnung. „Gemeinschaft entsteht durch geteilte Erlebnisse und aktive Teilhabe. Wir kuratieren Begegnungsräume, regelmäßige Kultur-, Business- und Lernformate. Mitglieder können selbst Initiativen starten, vom Salonabend bis zum Mentoring, und prägen so die Kultur des Clubs mit“, erklärt Walter.