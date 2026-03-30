Otmar Michaeler: „Hotels werden zunehmend zu ganzheitlichen Lebensräumen“

Mit Crowdfunding geht die FMTG einen ungewöhnlichen Finanzierungsweg. Was ist der strategische Vorteil?

Ein strategischer Vorteil ist, dass wir Finanzierung und Markenerlebnis miteinander verbinden. Rund 50 Prozent der Investoren wählen eine Rendite in Form von Gutscheinen und werden so zu Gästen. Das ist für uns ein echter Gamechanger, weil dieser Wert direkt in unsere Hotels zurückfließt. Gleichzeitig entsteht ein intensiver Austausch: Die Gäste geben Feedback, prägen das Produkt mit und werden oft zu überzeugten Markenbotschaftern.

Gerade in der aktuellen Entwicklung zeigt sich, wie gut dieses Modell funktioniert: Der Alpe-Adria-Raum gewinnt spürbar an Attraktivität und unsere Investoren haben sehr bewusst in diese Märkte investiert. Dass wir uns in den letzten Jahren auf unsere Kernregionen konzentriert und konsequent auf Qualität gesetzt haben, bewährt sich damit einmal mehr.

Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen authentischem Erlebnis und inszenierter „Experience“?

Die Grenze ist Glaubwürdigkeit. Eine Experience darf inszeniert sein – aber sie muss auf echten Werten basieren: regionaler Kultur, echter Gastfreundschaft, authentischer Umgebung. Sobald ein Angebot austauschbar oder künstlich wirkt, verliert es seine Wirkung. Gäste spüren das sehr genau.

Gibt es Entwicklungen, von denen Sie hoffen, dass sie verschwinden?

Ja – vor allem die zunehmende Austauschbarkeit vieler Angebote und der wachsende Preisdruck. Wenn sich die Hotellerie primär über den Preis definiert, leidet zwangsläufig die Qualität.

Was ich auch kritisch sehe, sind strukturelle Fehlentwicklungen in einzelnen Destinationen. Über Jahre hinweg wurden teilweise falsche Zweitwohnsitzmodelle priorisiert, während Konzepte, die touristisch nachhaltig wirken – wie zum Beispiel professionell betriebene Hotels mit servicierten Apartments – zu wenig Unterstützung bekommen haben. Hier braucht es wieder den Mut, konsequent auf Qualität, regionale Wertschöpfung und nachhaltige Strukturen zu setzen.

Wohin entwickelt sich die Hotellerie?

Hotels werden zunehmend zu ganzheitlichen Lebensräumen – Orte, an denen gearbeitet, entspannt und soziale Erlebnisse geteilt werden. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an Einfachheit und Verlässlichkeit. Reisen soll wieder „leicht“ funktionieren. Europa hat hier einen strukturellen Vorteil: kurze Wege, stabile Rahmenbedingungen und eine hohe Qualität über viele Destinationen hinweg. Vertrauen wird zur zentralen Währung.

Wo planen Sie neue Projekte?

Unser Fokus bleibt klar Europa: Der Alpen- und Mittelmeerraum steht im Zentrum unserer Wachstumsstrategie. Konkret sehen wir großes Potenzial in Italien und Kroatien. Aber auch in ausgewählten Destinationen in Österreich. Darüber hinaus expandieren wir nach Deutschland, etwa mit einem Projekt an der Lübecker Bucht Und auch über Managementverträge in ausgewählte osteuropäische Märkte, wie Tschechien und Polen.

Ist eine Expansion außerhalb Europas ein Thema?

Nein.

Was macht Europa als Tourismusstandort so stark?

Europa ist in seiner Dichte einzigartig: unterschiedliche Kulturen, Landschaften und kulinarische Welten liegen oft nur wenige Stunden auseinander. Diese Kombination aus Vielfalt, Infrastruktur und Stabilität ist weltweit kaum zu finden. Gerade in einem unsicheren globalen Umfeld wird das zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Europa ist nicht nur attraktiv – es ist auch außergewöhnlich resilient als Reisemarkt.