Gesundheitstourismus 3.0: Falkensteiner und die Merkur Versicherung wollen neue Maßstäbe setzen

Was genau erwartet die Versicherten? Die Kooperation zwischen Falkensteiner und Merkur bietet umfangreiche Gesundheitschecks in einer Umgebung, die Entspannung und Wohlbefinden fördert. „Wir brauchen Partner, die eine 'Superwohlfühlatmosphäre' bieten, und da hat sich die Falkensteiner Michaeler Tourismus Group natürlich angeboten“, so Kladiva.

In ausgewählten Falkensteiner-Hotels steht den Gästen ein medizinisches Team bestehend aus Ärzten, Physiotherapeuten und Heilmasseuren zur Verfügung. Die Untersuchungen erfolgen in Zusammenarbeit mit lokalem medizinischem Personal – ein Punkt, der für Kladiva besonders wichtig ist: „Wir versuchen an jedem Standort mit lokalem medizinischem Personal – also Ärzte, Physiotherapeuten und Co. – zusammenzuarbeiten.“ Das Angebot richtet sich dabei nicht nur an einzelne Versicherte, sondern auch an deren Familien.