Otmar Michaeler: „FMTG Invest ist mit Abstand das erfolgreichste Crowdinvest-Projekt in Europa“

Mit über 100 Millionen Euro gesammeltem Kapital, rund 5.000 Investor:innen und realisierten Projekten von Südtirol bis an die Ostsee ist FMTG Invest laut Michaeler heute „das mit Abstand das erfolgreichste Crowdinvest-Projekt in Europa“. Und: 69 Prozent der Anleger:innen sind Neukunden – viele von ihnen entscheiden sich für eine Rendite in Form von Urlaubs-Gutscheinen. „Das heißt, wir gewinnen nicht nur Kapitalgeber, sondern auch Gäste“, erklärt der FMTG-Chef.

Was als Antwort auf die Herausforderungen der Pandemie entstanden ist, hat sich zum strategischen Standbein entwickelt. „Unsere Community will nicht anonym investieren, sondern erleben, was mit ihrem Geld passiert“, so Aubrunner. Der persönliche Bezug zur Marke wird dabei zum Vertrauensvorschuss – und zum Multiplikator.