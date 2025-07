FMTG eröffnet neues Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark und feiert 30 Jahre Unternehmensgeschichte

„Mit dem Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte urbaner Ferienhotellerie auf: Design, Kulinarik und Lebensqualität verschmelzen zu einem besonderen Rückzugsort mitten in der Stadt“, so Otmar Michaeler. „Dass wir dieses Projekt in unserer Landeshauptstadt realisieren durften und 'Mochi' erstmals nach Südtirol bringen, macht es für uns besonders emotional. Wir haben beim Interior und in der Konzeption bewusst darauf geachtet, etwas Einzigartiges für die Stadt zu entwickeln.“

Erich Falkensteiner ergänzt: „Bozen ist für mich ein Herzensort. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich das Stadtbild durch das neue WaltherPark-Quartier weiterentwickelt, ohne seinen Charakter zu verlieren. Als führende Hotelgruppe in der gehobenen Ferienhotellerie haben wir mit Bozen einen Standort gewählt, der wie geschaffen ist für erholsame Urlaubstage: umgeben von einer beeindruckenden Bergwelt, geprägt von südlichem Flair, erstklassiger Kulinarik und einem starken touristischen Angebot. Unser Hotel steht für echte Gastfreundschaft – und ist zugleich ein architektonisches Statement.“