E-Control: OMV muss Spritpreisbremse weiterhin umsetzen

Mit Anfang April wurde von der Regierung eine Verordnung erlassen, mit der bestimmte Unternehmen zu einer Margendämpfung von 5 Cent verpflichtet wurden. Insgesamt soll die Spritpreisbremse die Preise an Österreichs Tankstellen um 10 Cent senken – 5 Cent durch die Senkung der Mineralölsteuer und weitere 5 Cent durch die Begrenzung der Gewinnmargen. Die OMV kündigte aber an, die Preissenkung nicht in vollem Umfang umzusetzen, weil sie vor allem bei Diesel in hohem Maße selbst von Importen abhängig sei.

Dieses Argument lässt die E-Control, die mit der Prüfung beauftragt worden war, aber nicht gelten: Die OMV habe nicht belegen können, dass ihr nach einer Preissenkung um 5 Cent nicht trotzdem noch ein angemessener Gewinn übrig bleiben würde, erläuterte der Chef-Volkswirt der E-Control, Johannes Mayer, gegenüber der APA. Auch für den Diesel-Handel gelte durchgehend die volle Margenreduktion von 5 Cent pro Liter. Die Handelskunden seien von der OMV in einem neuen Schreiben bereits entsprechend informiert worden. Auch andere Unternehmen werden laut Mayer von der E-Control derzeit geprüft, mit einem Ergebnis sei in der ersten Maihälfte zu rechnen.

"Die vollen 5 Cent aus der Margendämpfung müssen weitergegeben werden - das hat die E-Control eindeutig klargestellt", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) laut Mitteilung. Diese Senkung um 5 Cent sei in den letzten Tagen im Handel auch durchgehend in vollem Umfang erfolgt.

"Analysen der E-Control im Rahmen der Spritpreisbremse zeigen, dass die Preise bei jenen Tankstellen, die von der Spritpreisbremse betroffen sind, zuletzt im Schnitt um 13 Cent/Liter niedriger lagen als im Vergleichszeitraum vor Beginn der Verordnung, selbst wenn man berücksichtigt, dass auch die Großhandelspreise gesunken sind", so die E-Control. "Würde man auch die gesunkenen Großhandelspreise miteinrechnen, würde sich der Preisrückgang sogar auf 21,3 Cent/Liter bei Diesel und 15,7 Cent/Liter bei Super belaufen."