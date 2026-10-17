NÖ Landesausstellung in Mauer: Die Schau über die Psyche schließt am 8. November

Die NÖ Landesausstellung 2026 geht in die letzten Wochen. Die Schau „Wenn die Welt Kopf steht. Mensch. Psyche. Gesundheit.“ auf dem Gelände des Landesklinikums Mauer im Bezirk Amstetten ist nur noch bis Sonntag, 8. November, geöffnet. Danach schließt die Ausstellung, die seit 28. März läuft.

Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr, der letzte Einlass ist um 17 Uhr. Einen Ruhetag gibt es nicht. Damit fällt ein großer Teil der verbleibenden Zeit in die Herbstferien, die heuer von 24. Oktober bis 2. November dauern.