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Montenegro: Neue Route führt durch abgeschiedene Bergwelt

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Die alpine Bergwelt von Komovi umfasst 13 Gipfel über 2.000 Meter
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Die ursprüngliche Berglandschaft Montenegros entdecken: Das können Urlauber auf einer neuen Themenroute im Naturpark Komovi im Osten des Balkanlandes. Sie verläuft zwischen dem Bukumirsko- und dem Rikavačko-See entlang von Hochweiden und saisonalen Siedlungen von Hirtenfamilien, erklärt die Tourismusorganisation der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica.

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Von Podgorica fahren Touristen ungefähr zwei Stunden, um den Naturpark und den Weg zu erreichen. Die elf Kilometer lange Route heißt "Between Two Lakes – The Path of Mountains and Legends", verspricht also auch Einblicke in lokale Kulturen und Mythen, etwa rund um Drachen und Feen.

Wer sich das nicht nur auf den Informationstafeln entlang des Weges erschließen will, der in diesen Tagen offiziell eröffnet wird, kann eine geführte Tour buchen. Die Route soll bald auch auf diversen Plattformen abrufbar sein, darunter Komoot, Outdooractive, Google Maps, Strava und AllTrails.

Die alpine Bergwelt von Komovi umfasst allein 13 Gipfel über 2.000 Meter. Braunbären, Wölfe und Gämse leben in den Buchen- und Kiefernwäldern. Der Bukumirsko-See liegt auf 1.443 Metern, umgeben von Almwiesen und Bergen. Massentourismus ist in dem Naturpark noch fremd. Die meisten Urlauber, die nach Montenegro kommen, zieht es an die Adriaküste.

PODGORICA - MONTENEGRO: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Radonja Srdanovic

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