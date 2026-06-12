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Genf: UN-Besucherzentrum öffnet für Touristen

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Das Erlebnis im Besucherzentrum ist in acht Sprachen verfügbar
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In Genf öffnet das Besucherzentrum der UN. In der Stadt im Südwesten der Schweiz liegt der europäische Hauptsitz der Vereinten Nationen mit einem Schwerpunkt auf der humanitären Arbeit - eine bedeutende Schaltstelle der internationalen Diplomatie und Zusammenarbeit.

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Das Portail des Nations soll Touristen begreiflicher machen, wie die Staatengemeinschaft Probleme aushandelt und Lösungen findet. In dem Komplex nahe dem Palais des Nations, dem diplomatischen Konferenzzentrum, warten Pavillons aus Terrakotta- und Holzdächern, in denen Besucher interaktiv und szenografisch in 60 Minuten durch wichtige Etappen der internationalen Zusammenarbeit geführt werden, teilt Schweiz Tourismus mit.

Dabei gibt es auch eine Verhandlungssimulation, in die die Besucher immersiv mitten hineinversetzt werden. Das Erlebnis in dem neuen Besucherzentrum ist in acht Sprachen verfügbar. Eine davon ist Deutsch.

Tickets kann man online buchen, Erwachsene über 18 Jahre zahlen knapp 32 Franken (rund 35 Euro), unter anderem Studenten und jüngere Personen kommen ermäßigt rein. Für Kinder bis zehn Jahre ist es gratis.

Man kann den Besuch des neuen Portail des Nations laut Schweiz Tourismus mit einer Führung durch das zwischen 1927 und 1938 gebaute Palais mit seinem berühmten Plenarsaal kombinieren. Jährlich finden dort der UN zufolge rund 8.000 Tagungen statt.

GENF - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Magali Girardin/Magali Girardin

GENF - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Geneva Tourisme/Geneva Tourisme

GENF - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Niels Ackermann/Niels Ackermann

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