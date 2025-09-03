Luxushotels in Dubai: Duell der Giganten

Nur wenige Meter voneinander entfernt stehen sie an Dubais Küstenlinie – und könnten doch nicht unterschiedlicher sein. Das legendäre Burj Al Arab, 1999 eröffnet, gilt als Ikone des Booms, der Dubai auf die Weltkarte setzte.

Damals das „erste Sieben-Sterne-Hotel“ der Welt. Ein Marketingschmäh, der dennoch bis heute wirkt. Der segelförmige Bau wurde zum Postkartenmotiv und ultimativen Statussymbol. Heute ist das Burj Al Arab noch immer Sightseeing-Spot: Vor den Toren des gut gesicherten Luxushotels drängen sich Touristen, die durch die Gitterstäbe ein Foto erhaschen wollen.