Landhaus Innsbruck am 26. Oktober: Reisepass beantragen, Gesundheitscheck und Konzert

Am Nationalfeiertag öffnet das Land Tirol das Landhaus in Innsbruck für alle. Neben Führungen gibt es ein mobiles Passamt, kostenlose Gesundheitschecks und am Abend ein Gratiskonzert am Landhausplatz. Was Besucherinnen und Besucher wissen sollten.
Das Land Tirol lädt am Nationalfeiertag zum Tag der offenen Tür ins Landhaus in Innsbruck. Am Montag, 26. Oktober, stehen das Landhaus am Eduard-Wallnöfer-Platz und der Landtag von 10 bis 17 Uhr für Besucherinnen und Besucher offen. Das Motto lautet „Komm in die Gruppe! Ehrenamt? Ehrensache!“.
Geboten werden nicht nur Blicke hinter die Kulissen der Landesverwaltung. Wer einen neuen Reisepass oder Personalausweis braucht, kann ihn an diesem Tag beim mobilen Pass- und Führerscheinamt beantragen. Dazu kommen kostenlose Gesundheitschecks, Informationen zu Förderungen und ein Familienprogramm. Den Abschluss macht um 18 Uhr ein Konzert des Sängers Thorsteinn Einarsson am Landhausplatz bei freiem Eintritt.
Passamt, Passfoto und ID Austria vor Ort
Das Land bietet beim Tag der offenen Tür ein eigenes Behördenservice an. Am mobilen Pass- und Führerscheinamt können Besucherinnen und Besucher einen Reisepass oder einen Personalausweis beantragen. Die nötigen Passbilder entstehen kostenlos in einer Fotobox im Haus. Wer Hilfe bei der Einrichtung der ID Austria braucht, bekommt ebenfalls Unterstützung.
Bei der sogenannten FörderTour informieren Fachleute des Landes über die Wohnbauförderung, über Angebote in der Pflege und über FRIDA, die Anmeldeplattform des Landes für Kinderbildung und Kinderbetreuung. Unter dem Titel „Talent trifft Adler“ stellt das Land außerdem Jobs und Lehrstellen in der Landesverwaltung vor.
Kostenlose Gesundheitschecks an zehn Stationen
Ins Landhaus kommt auch die Frauengesundheitsstraße des Landes. Unter dem Motto „Von Herz bis Hormone“ gibt es an zehn Stationen kostenlose Checks und Beratungen, unter anderem werden Blutdruck und EKG gemessen. Das Angebot richtet sich vor allem an Frauen, Männer sind laut Land aber ebenso willkommen.
Führungen durch Landtag, Lagezentrum und Leitstelle
Bei den Führungen können Besucherinnen und Besucher den Sitzungssaal des Tiroler Landtags, das Landes-Warn- und Lagezentrum und die Georgskapelle besichtigen. Auch die Leitstelle Tirol, die Notrufe im ganzen Land koordiniert, öffnet ihre Türen. Für diese Führungen ist allerdings ein Ticket nötig.
Zum letzten Mal zu sehen ist die Ausstellung „Leokadia Justman. Brechen wir aus!“ über jüdische Holocaustüberlebende. Weil 2026 in Tirol das Jahr des Ehrenamts ist, führt außerdem ein Freiwilligenpfad vom Großen Saal durch das Haus. Vereine, Einsatzorganisationen und Freiwilligenzentren stellen dort ihre Arbeit vor. „Der Tag der offenen Tür zeigt, was Tirol ist und was Tirol zusammenhält“, erklären Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und Landtagspräsident Jakob Wolf (ÖVP).
Programm für Familien und Anreise mit den Öffis
Für Kinder gibt es Kreativ- und Bewegungsstationen, Kasperl und Familienkonzerte der Gruppe Bluatschink. Die Polizei-Spezialeinheit Cobra zeigt zwei Vorführungen, Einsatzorganisationen präsentieren Fahrzeuge und Ausrüstung, die Höhlenrettung lässt Interessierte an der Strickleiter probieren. Ein Blasmusik-Frühschoppen sorgt für Musik.
Wer mit Bus oder Bahn anreist, fährt günstiger: Im Nahverkehr des Verkehrsverbunds Tirol gilt an diesem Tag „Hinfahrt zahlen, Rückfahrt gratis“. Die geöffneten Bereiche des Landhauses sind barrierefrei zugänglich, ausgewählte Programmpunkte werden in die Österreichische Gebärdensprache gedolmetscht. Das vollständige Programm veröffentlicht das Land unter tirol.gv.at/tagderoffenentuer.