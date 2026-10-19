Landhaus Innsbruck am 26. Oktober: Reisepass beantragen, Gesundheitscheck und Konzert

Das Land Tirol lädt am Nationalfeiertag zum Tag der offenen Tür ins Landhaus in Innsbruck. Am Montag, 26. Oktober, stehen das Landhaus am Eduard-Wallnöfer-Platz und der Landtag von 10 bis 17 Uhr für Besucherinnen und Besucher offen. Das Motto lautet „Komm in die Gruppe! Ehrenamt? Ehrensache!“.

Geboten werden nicht nur Blicke hinter die Kulissen der Landesverwaltung. Wer einen neuen Reisepass oder Personalausweis braucht, kann ihn an diesem Tag beim mobilen Pass- und Führerscheinamt beantragen. Dazu kommen kostenlose Gesundheitschecks, Informationen zu Förderungen und ein Familienprogramm. Den Abschluss macht um 18 Uhr ein Konzert des Sängers Thorsteinn Einarsson am Landhausplatz bei freiem Eintritt.