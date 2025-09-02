Kunstmetropole am Golf: Dubai erfindet sich mal wieder neu

Die Abu Dhabi Art Fair erlebt heuer ihre bislang größte Ausgabe: mehr als 140 lokale, regionale und internationale Galerien – rund 40 Prozent davon zum ersten Mal – sind vom 19. bis 23. November 2025 vor Ort. Einer der Schwerpunkte widmet sich der Kunst aus Zentralasien und dem Kaukasus. Und auch Saudi-Arabien drängt auf den Markt. Anfang April feierte das Land die erste Art Week Riyadh mit 45 Galerien aus Saudi-Arabien, der Region und international. Schauplatz war das zum Kulturort umgewidmete Al-Mousa Center, ein ehemaliges Einkaufszentrum.

Spielt in einer Stadt der Superlative Geld beim Kunstkauf überhaupt eine Rolle? „Ja“, sagt Thomas Krinzinger von der Galerie Krinzinger. „Auch wahnsinnig reiche bis wohlhabende Menschen haben ein Ankaufsbudget.“ Er beobachtet eine neue Zurückhaltung – Kriege, Krisen, Rezessionen wirken. „Aber Kunst kann auch Trost sein. Neue Perspektiven eröffnen.“ Die Wiener Galerie gehört zu den westlichen Pionieren am Golf. Für die Art Dubai 2025 repräsentierte sie etwa Waqas Khan, einen zeitgenössischen Künstler aus Pakistan. „Es ist uns immer gut gelungen, Künstler in gute Sammlungen zu bringen“, sagt Krinzinger. Nach der Art Dubai ging es für ihn weiter zur Art Basel. „Das ist nach wie vor die wichtigste Kunstmesse der Welt und mit nichts anderem zu vergleichen.“ Auch bei der ersten Art Week Riyadh war er vor Ort. „In dieser Region tut sich so viel. Aber am Ende muss der Funke überspringen.“

Was Thomas Krinzinger beschreibt, gilt längst für die gesamte Stadt: Zwischen den Hochhäusern und Highways wächst eine Kunstszene, die sich ihren Platz erkämpft – und auch gefunden hat. Der Markt wächst und die Konkurrenz ebenso. Für Künstler, Galerien und die beiden Österreicherinnen vor Ort ist das Chance und Herausforderung zugleich.