News Logo
ABO

2,8 Millionen Euro: Rekordpreis für Thunfisch in Tokio

Subressort
Kulinarik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Kiyoshi Kimura, Betreiber der Sushi-Restaurantkette "Sushizanmai", mit dem Rekord-Thunfisch.

©Imago / AFLO
  1. home
  2. Leben
  3. Kulinarik

Der Betreiber einer Sushi-Restaurantkette hat einen Kilo-Preis von 11.413 Euro für den riesigen Blauflossenthunfisch bezahlt.

von

Ein riesiger Blauflossenthunfisch ist in Tokio um den Rekordpreis von 510,3 Millionen Yen (rund 2,8 Millionen Euro) versteigert worden. Das 243 Kilogramm schwere Tier wurde bei der ersten Auktion in diesem Jahr am Montag auf dem Fischmarkt Toyosu der japanischen Hauptstadt vom Betreiber der Sushi-Restaurantkette "Sushizanmai" gekauft. Der Preis entspricht rund 11.413 Euro pro Kilogramm.

Bedrohte Bestände

Der Fisch war in Oma, einem der besten Thunfischfanggebiete des Inselreiches, an der Nordspitze der Hauptinsel Honshu, gefangen worden. Nirgendwo wird so viel Blauflossenthun gegessen wie in Japan. Die Fische waren lange Zeit stark gefährdet und teilweise sogar vom Aussterben bedroht, vor allem durch die Überfischung für den Sushi-Markt. Dank strengerer Quoten erholen sich die Bestände zwar langsam, gelten aber weiterhin als bedroht.

Die hohen Preise bei der Neujahrsauktion in Tokio liegen nicht so sehr an der Qualität des Fisches. Vielmehr handelt es sich um eine gezielte PR-Aktion zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres, über die die Medien jedes Jahr berichten.

Thunfisch als Glücksbringer

"Der erste Thunfisch des Jahres bringt Glück. Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen ihn genießen und sich davon beleben lassen können", sagte der Präsident der Restaurantkette, Kiyoshi Kimura. Der Fisch wird filetiert und an Restaurants im ganzen Land verteilt.

Trotz der Rekordausgaben erklärte das Unternehmen laut örtlichen Medien, den Thunfisch zum üblichen Preis an die Kundschaft zu verkaufen. Die Gebotspreise haben sich in den vergangenen Jahren nach einem starken Einbruch durch die Coronavirus-Pandemie erholt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die 7 besten Restaurants Europas
Kulinarik
Die 7 besten Restaurants Europas
Die besten 7 Restaurants Österreichs
Kulinarik
Die besten 7 Restaurants Österreichs
Die besten Neueröffnungen 2025
Essenz
Die besten Neueröffnungen 2025
Das waren die 7 spannendsten Food-Trends 2025
Kulinarik
Das waren die 7 spannendsten Food-Trends 2025
Die beliebtesten Weihnachtsessen: Raclette, kalte Platte und Suppe
Kulinarik
Die beliebtesten Weihnachtsessen: Raclette, kalte Platte und Suppe
Glutamat: Die Legende vom „Chinarestaurant-Syndrom“ wankt
Kulinarik
Glutamat: Die Legende vom „Chinarestaurant-Syndrom“ wankt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER