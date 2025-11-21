News Logo
ABO

Hotelgruppe bietet Flatrate in den Alpen an

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Das Angebot richtet sich an flexible Gäste
©REVIER Hospitality, REVIER Hospitality Group, APA, dpa, gms
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
In mehreren Alpenhotels kann für die Wintersaison eine Zimmerflatrate gebucht werden. Die Schweizer Revier-Gruppe bietet das nun für alle ihre sechs Häuser an – unter anderem in Adelboden, in St. Gallenkirch im Montafon und in Kaprun im Salzburger Land. Dort etwa kostet die Flatrate 1.999 Euro und erlaubt Übernachtungen mit einer beliebigen Begleitperson zwischen der Neueröffnung des Hotels am 12. Dezember und dem 6. April. Doch es gibt Einschränkungen.

von

So seien Buchungen frühestens zwei Tage vor Anreise möglich und einzelne Aufenthalte seien auf maximal fünf Nächte begrenzt. Zudem müssten zwischen der Abreise und einer neuen Anreise mindestens zwei Nächte Pause liegen. Die Flatrate beinhaltet nur die Übernachtung - ohne Frühstück - und gilt für die einfachste Zimmerkategorie.

Und wenn die Kategorie an einem Wunschdatum nicht verfügbar ist? "Eine Garantie auf ein Zimmer gibt es nicht", teilt die Revier-Gruppe auf Nachfrage dazu mit. Ist sie ausgebucht, sei ein Upgrade in eine höhere Zimmerkategorie möglich. In dem Fall werde Preisdifferenz verrechnet. Sei das Hotel vollständig ausgebucht, müsse leider auf ein anderes Datum ausgewichen werden.

"Das Flatrate-Angebot richtet sich insbesondere an Gäste, die zeitlich flexibel sind und mehrere Aufenthalte pro Saison planen", heißt es. Die Begleitperson kann stets wechseln – nur der Flatrate-Inhaber muss jedes Mal dabei sein.

Die Gruppe hat das Flatrate-Angebot in der vergangenen Wintersaison in ihrem Haus im Schweizer Skiort Saas-Fee getestet und nach eigenen Angaben rund 100 Flatrates verkauft. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer habe bei 11 Nächten gelegen.

ADELBODEN - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/dpa/gms/REVIER Hospitality/REVIER Hospitality Group

Foto: REVIER Hospitality Group/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

ADELBODEN - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/dpa/gms/REVIER Hospitality/REVIER Hospitality Group

Foto: REVIER Hospitality Group/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Rabatte sind nicht immer eine Garantie für den besten Preis
Reisen & Freizeit
Jetzt Sommerurlaub buchen? Was dafür spricht und was dagegen
Socken dürfen nicht zu eng oder zu kurz sein
Gesundheit
Kinderwinterschuhe: So klappt kaufen auf den letzten Drücker
Die COP30 in Belém war von zahlreichen Protesten begleitet
Politik
Geplantes Ende der UNO-Klimakonferenz in Brasilien
Sport lenkt vom Liebeskummer ab? Meist nur anfangs
Gesundheit
Trennungsschmerz: Leiden Männer anders?
Entscheidungen gemeinsam treffen durch Umfragen im Signal-Gruppenchat
Technik
Signal führt Umfragen für Gruppenchats ein
Der Leuchtturm unterwegs auf einem schmalen Pfad am Abgrund
Technik
Wandelnder Leuchtturm mit Vogel: "Keeper"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER