Hotelgruppe bietet Flatrate in den Alpen an

So seien Buchungen frühestens zwei Tage vor Anreise möglich und einzelne Aufenthalte seien auf maximal fünf Nächte begrenzt. Zudem müssten zwischen der Abreise und einer neuen Anreise mindestens zwei Nächte Pause liegen. Die Flatrate beinhaltet nur die Übernachtung - ohne Frühstück - und gilt für die einfachste Zimmerkategorie.

Und wenn die Kategorie an einem Wunschdatum nicht verfügbar ist? "Eine Garantie auf ein Zimmer gibt es nicht", teilt die Revier-Gruppe auf Nachfrage dazu mit. Ist sie ausgebucht, sei ein Upgrade in eine höhere Zimmerkategorie möglich. In dem Fall werde Preisdifferenz verrechnet. Sei das Hotel vollständig ausgebucht, müsse leider auf ein anderes Datum ausgewichen werden.

"Das Flatrate-Angebot richtet sich insbesondere an Gäste, die zeitlich flexibel sind und mehrere Aufenthalte pro Saison planen", heißt es. Die Begleitperson kann stets wechseln – nur der Flatrate-Inhaber muss jedes Mal dabei sein.

Die Gruppe hat das Flatrate-Angebot in der vergangenen Wintersaison in ihrem Haus im Schweizer Skiort Saas-Fee getestet und nach eigenen Angaben rund 100 Flatrates verkauft. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer habe bei 11 Nächten gelegen.