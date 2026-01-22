ABO

Bereits ein Mittagsschlaf macht das Gehirn lernfähig

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Fähigkeit zur Bildung neuer Verbindungen wird deutlich verbessert
©APA, HELMUT FOHRINGER, THEMENBILD
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Ein Mittagsschlaf kann die Lernfähigkeit des Gehirns verbessern. Das zeigt eine neue Studie. Demnach reicht bereits ein kurzes Nickerchen, um Verbindungen zwischen Nervenzellen für neue Informationen zu öffnen. Die Studie der Universität und der Universitätsspitäler Genf und des Universitätsklinikums Freiburg wurde am Donnerstag in der Fachzeitschrift "Neuriomage" veröffentlicht.

von

Tagsüber verstärken sich durch die Verarbeitung von Eindrücken die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, den Synapsen. Dies führt zu einer Sättigung, welche die Lernfähigkeit mindert. Schlaf reguliert diese Aktivität wieder herunter. "Dieser 'synaptische Reset' setzt bereits nach einem Mittagsschlaf ein", wurde Studienleiter Christoph Nissen in einer Mitteilung der beteiligten Institutionen zitiert. Er ist heute Direktor des Zentrums für Schlafmedizin der Universitätsspitäler in Genf und Professor an der Universität Genf. Früher war er am Universitätsklinikum in Freiburg tätig.

Für die Untersuchung beobachteten die Forscherinnen und Forscher 20 gesunde junge Erwachsene. An zwei Nachmittagen machten sie entweder einen Mittagsschlaf von durchschnittlich 45 Minuten oder blieben wach. Mittels nicht-invasiver Verfahren wie EEG-Messungen zog das Team Rückschlüsse auf die Stärke der Synapsen. Nach der Siesta war die synaptische Aktivität im Gehirn reduziert. Gleichzeitig war die Fähigkeit, neue Verbindungen zu bilden, deutlich verbessert. Das Gehirn war somit besser auf neue Lerninhalte vorbereitet als nach einer gleich langen Wachphase.

Die Erkenntnisse könnten laut den Forschenden gezielt genutzt werden, um die Leistungsfähigkeit in Berufen mit hoher geistiger Anforderung zu erhalten. Sie betonen zudem, dass bei chronischen Schlafstörungen eine Verhaltenstherapie sinnvoller sei als Schlafmittel, da diese die natürlichen Erholungsprozesse stören könnten.

(S E R V I C E: Fachartikelnummer DOI: 10.1016/j.neuroimage.2026.121723)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Technik
Nebenwirkung von Chemotherapien schützt vor Metastasen
Ein kurzes Nickerchen reicht oft schon aus
Gesundheit
Bereits ein Mittagsschlaf macht das Gehirn lernfähig
Regelmäßiger Nachwuchs in den Zoos für Artenschutz wichtig
Technik
Alternde Zootiere gefährden langfristige Ziele im Artenschutz
Pflanzliche Mittel können nicht immer helfen
Gesundheit
Die Lösung für Menopause-Beschwerden
Ein Austausch mit nahestehenden Menschen kann entlastend sein
Gesundheit
Die versteckten Kosten psychischer Erkrankungen
Hormonpräparate helfen gegen Hitzewallungen und Schweißausbrüche
Technik
Test: Hormonpräparate wirken gegen Wechseljahrsbeschwerden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER