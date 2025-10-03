News Logo
Neue Hirter-Hütte am St. Veiter Wiesenmarkt eröffnet

Reisen & Freizeit
©Didi Wajand
Die Privatbrauerei Hirt eröffnete am St. Veiter Wiesenmarkt ihre neue Wiesenmarkthütte „Zum Hirter“. Zur Eröffnung kamen Kunden, Partner und Freunde – unter ihnen auch Ski-Legende Franz Klammer.

Die Privatbrauerei Hirt hat am St. Veiter Wiesenmarkt ihre neue Wiesenmarkthütte „Zum Hirter“ offiziell eröffnet. Der Festakt erfolgte im Rahmen eines sogenannten Hirter Empfangs, zu dem Kunden, Partner und Freunde geladen waren.

Im Mittelpunkt der Eröffnung standen regionale Schmankerl und frisch gezapftes Hirter Bier, mit denen die Gäste bewirtet wurden. Die Hütte ist im rustikalen Stil gestaltet und soll künftig während des Wiesenmarkts als Treffpunkt für Besucher:innen dienen.

Unter den Gästen befand sich auch Franz Klammer, der auf die neue Hütte anstieß.

